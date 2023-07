‘രോഹിത് മാറിയാൽ വിരാട് കോലി വീണ്ടും ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റനാകട്ടെ, എന്താണു കുഴപ്പം?’

മുംബൈ∙ ഇന്ത്യൻ ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം വിരാട് കോലി ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് മുൻ ബിസിസിഐ സിലക്ടര്‍ എം.എസ്.കെ. പ്രസാദ്. ടെസ്റ്റ് ക്യാപ്റ്റനായി കോലിക്ക് ഒരു അവസരം കൂടി നൽകണമെന്നാണ് പ്രസാദിന്റെ നിലപാട്. ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനത്തേക്ക് അജിൻക്യ രഹാനെ തിരിച്ചുവന്ന പോലെ, വിരാട് കോലിയെ ക്യാപ്റ്റനാക്കിയാലും പ്രശ്നമൊന്നുമുണ്ടാകില്ലെന്ന് പ്രസാദ് ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ പ്രതികരിച്ചു.

ഒരു സ്പോർട്സ് മാധ്യമത്തോടു സംസാരിക്കവെ, രോഹിത് ശർമയ്ക്കു പകരം ഇന്ത്യന്‍ ടീം ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനത്തേക്കു യുവതാരത്തെ പരിഗണിക്കുന്ന കാര്യം ചോദിച്ചപ്പോഴായിരുന്നു എം.എസ്.കെ. പ്രസാദ് കോലിയെക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞത്. ‘‘എന്തുകൊണ്ടു വിരാട് കോലി ആയിക്കൂടാ? അജിൻക്യ രഹാനെ തിരിച്ചുവന്ന് വീണ്ടും വൈസ് ക്യാപ്റ്റനായി. വിരാട് കോലിക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ എന്താണ്? കോലി ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്താണു ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് അറിയില്ല.’’– എം.എസ്.കെ. പ്രസാദ് പറഞ്ഞു.

‘‘ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനത്തേക്ക് രോഹിത് ശർമയ്ക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് സിലക്ടർമാർ ചിന്തിക്കുമോയെന്ന് അറിയില്ല. പക്ഷേ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ വിരാട് കോലിയും ഒരു ഓപ്ഷനാണ്.’’ – എം.എസ്.കെ. പ്രസാദ് വ്യക്തമാക്കി. വെസ്റ്റിന്‍‍ഡീസിനെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്കായി ഡൊമീനിക്കയിലാണ് വിരാട് കോലി ഇപ്പോഴുള്ളത്. ജൂലൈ 12ന് ഡൊമീനിക്കയിലെ വിൻഡ്സർ പാർക്കിലാണ് ആദ്യ ടെസ്റ്റ്.

English Summary: Former selector MSK Prasad calls for Virat Kohli’s return as Test Captain