‘ഇന്ത്യൻ ടീം പാക്കിസ്ഥാനോട് കളിക്കില്ല, എപ്പോഴും തോറ്റുകൊണ്ടിരിക്കും’

ഇസ്‍ലാമബാദ്∙ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം തോൽവി ഭയന്ന് പാക്കിസ്ഥാനെതിരെ കളിക്കാതിരുന്നുവെന്ന് പാക്കിസ്ഥാൻ മുന്‍ ക്രിക്കറ്റ് താരം അബ്ദുൽ റസാഖ്. ഇന്ത്യ തുടർച്ചയായി തോൽക്കുന്നതു കൊണ്ടാണ് 1990 ന് ശേഷം ഇരു രാജ്യങ്ങളും അധികം പരമ്പരകൾ കളിക്കാത്തതെന്നും അബ്ദുൽ റസാഖ് അവകാശപ്പെട്ടു. ‘‘നമ്മൾ പരസ്പര ബഹുമാനവും സൗഹൃദവും നിലനിർത്തുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ ടീം മാത്രമാണ് പാക്കിസ്ഥാനെതിരെ കളിക്കാതിരിക്കുന്നത്. 1997–98 ൽ പാക്കിസ്ഥാൻ വളരെ ശക്തരായിരുന്നതിനാൽ ഇന്ത്യ തോറ്റുകൊണ്ടിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവർ അധികം പരമ്പരകൾ കളിക്കാറില്ല.’’– അബ്ദുൽ റസാഖ് ഒരു സ്പോർട്സ് മാധ്യമത്തോടു പറഞ്ഞു.

‘‘ഇന്ന് ഇരു ടീമുകളും കരുത്തരാണ്. പാക്കിസ്ഥാൻ ദുര്‍ബല ടീം ആണെന്നൊന്നും പറയാനാകില്ല. നിങ്ങൾ ആഷസ് പരമ്പരയിലേക്കു നോക്കൂ. ഏതു ടീമാണു മികച്ചതെന്നു പറയാൻ സാധിക്കുമോ? നന്നായി കളിക്കുന്ന ടീം വിജയിക്കും, അതാണു കാര്യം. പ്രശ്നങ്ങൾ അവസാനിച്ച് ഇന്ത്യ– പാക്കിസ്ഥാൻ പരമ്പരകൾ വരണം.’’– അബ്ദുൽ റസാഖ് വ്യക്തമാക്കി. 1999ലെ ഇന്ത്യ– പാക്കിസ്ഥാൻ ടെസ്റ്റിനു ശേഷം 2004 വരെ ഇരു ടീമുകളും പരമ്പര കളിച്ചിരുന്നില്ല.

2004 മുതൽ 2007 വരെ ഇരു രാജ്യങ്ങളും രണ്ടു തവണ വീതം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സന്ദർശിച്ച് പരമ്പരകൾ കളിച്ചു. 2008ലെ ഏഷ്യാകപ്പിലാണ് ഇന്ത്യ അവസാനമായി പാക്കിസ്ഥാനിൽ കളിച്ചത്. ഇരു രാ‌ജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വഷളായതോടെ ഐസിസി ടൂർണമെന്റുകളിൽ മാത്രമാണ് ഇന്ത്യ– പാക്കിസ്ഥാൻ മത്സരങ്ങൾ വരുന്നത്. പാക്കിസ്ഥാന്‍ ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന ഏഷ്യാകപ്പിൽ ഇന്ത്യയുടേതടക്കം പ്രധാന മത്സരങ്ങളെല്ലാം നടത്തുന്നത് ശ്രീലങ്കയിലാണ്. ഇന്ത്യയിൽ നടക്കേണ്ട ഏകദിന ലോകകപ്പിൽ കളിക്കുമോയെന്ന് പാക്കിസ്ഥാൻ ഇതുവരെയും തീരുമാനം അറിയിച്ചിട്ടില്ല.

English Summary: India did not play Pakistan because they always lost: ex Pakistan all-rounder