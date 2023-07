സിക്സും ഫോറും വഴങ്ങിയിട്ടും കുലുങ്ങിയില്ല, ബംഗ്ലദേശ് ഓപ്പണറെ കുരുക്കിലാക്കി; ‘മിന്നു’ത്തിളങ്ങി

ധാക്ക ∙ ബംഗ്ലദേശ് ഇന്നിങ്സിലെ അഞ്ചാം ഓവറിലെ നാലാം പന്ത് ആകാശത്തേക്കുയർന്നത് ചരിത്രഭാരവും പേറിയാണ്. ബംഗ്ലദേശ് ഓപ്പണർ ഷമിമ സുൽത്താന സ്ലോഗ് സ്വീപ് ചെയ്ത പന്ത് ഡീപ് സ്ക്വയർ ലെഗിൽ ജമൈമ റോ‍ഡ്രിഗസ് കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കിയപ്പോൾ സ്കോർ ബോർഡിൽ ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞു– ഷെമിമ സുൽത്താന സി റോഡ്രിഗസ് ബി മിന്നു മണി!



രാജ്യാന്തര വനിതാ ട്വന്റി20യിൽ അരങ്ങേറ്റ മത്സരത്തിലെ ആദ്യ ഓവറിൽത്തന്നെ വിക്കറ്റ് സ്വന്തമാക്കി മലയാളി താരം മിന്നു മണി ചരിത്രം കുറിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയ്ക്കായി ട്വന്റി20 മത്സരം കളിക്കുന്ന ആദ്യ മലയാളി വനിതാ താരം, രാജ്യാന്തര ട്വന്റി20 മത്സരത്തിൽ വിക്കറ്റ് നേടുന്ന ആദ്യ മലയാളി വനിതാ താരം എന്നീ റെക്കോർഡുകൾ വയനാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഈ ഇരുപത്തിനാലുകാരിക്ക് സ്വന്തം. മിന്നു ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇന്ത്യൻ ബോളർമാർ അച്ചടക്കത്തോടെ പന്തെറിഞ്ഞപ്പോൾ ബംഗ്ലദേശിനെ 114 റൺസിൽ ഒതുക്കി ആദ്യ ട്വന്റി20 മത്സരം ടീം ഇന്ത്യ 7 വിക്കറ്റിന് സ്വന്തമാക്കി.

സ്കോർ: ബംഗ്ലദേശ് 20 ഓവറിൽ 5ന് 114. ഇന്ത്യ 16.2 ഓവറിൽ 3ന് 118. 35 പന്തിൽ 54 റൺസുമായി പുറത്താകാതെ നിന്ന ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ ഹർമൻപ്രീത് കൗറാണ് പ്ലെയർ ഓഫ് ദ് മാച്ച്. നാളെയാണ് 3 മത്സര പരമ്പരയിലെ അടുത്ത പോരാട്ടം.

അനായാസം ഇന്ത്യ

ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പോലും വെല്ലുവിളി ഉയർത്താൻ ബംഗ്ലദേശിന് സാധിച്ചില്ല. സ്പിന്നർമാരെ തുണച്ച പിച്ചിൽ റൺ കണ്ടെത്താൻ ബംഗ്ല താരങ്ങൾ നന്നേ പാടുപെട്ടു. മിഡിൽ ഓർഡർ ബാറ്റർ ഷൊർന അക്തർ (28 പന്തിൽ പുറത്താകാതെ 28) അവസാന ഓവറുകളിൽ നടത്തിയ കൗണ്ടർ അറ്റാക്കാണ് സ്കോർ 114ൽ എത്തിച്ചത്. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആദ്യ ഓവറിലെ മൂന്നാം പന്തിൽ തന്നെ ഓപ്പണർ ഷെഫാലി വർമയെ (0) നഷ്ടമായി. വൈകാതെ ജമൈമ റോഡ്രിഗസും (11) മടങ്ങിയതോടെ ഇന്ത്യ പ്രതിരോധത്തിലായെന്ന് തോന്നിച്ചെങ്കിലും വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ സ്മൃതി മന്ഥനയെ (38) കൂട്ടുപിടിച്ച് ക്യാപ്റ്റൻ ഹർമൻപ്രീത് കൗർ ഏറെ പരുക്കുകളില്ലാതെ ഇന്ത്യൻ ഇന്നിങ്സ് മുന്നോട്ടുനയിച്ചു. സ്മൃതിക്കു പിന്നാലെയെത്തിയ യാസ്തിക ഭാട്യയും (9*) ക്യാപ്റ്റന് ഉറച്ച പിന്തുണ നൽകി.

മിന്നുന്ന ഓവർ

ആദ്യ ഇലവനിൽ ഇടംപിടിച്ചെങ്കിലും ടീമിൽ ഒട്ടേറെ ബോളർമാർ ഉള്ളതിനാൽ ബാറ്റിങ് ഓൾറൗണ്ടറായ മിന്നുവിന് പന്തെറിയാൻ അവസരം ലഭിക്കുമോ എന്നു സംശയമായിരുന്നു. എന്നാൽ പിച്ചിൽ സ്പിന്നർമാർക്ക് പിന്തുണ ലഭിക്കുമെന്ന് കണ്ടതോടെ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ ഹർമൻപ്രീത് കൗർ അഞ്ചാം ഓവർ എറിയാൻ മിന്നുവിനെ വിളിച്ചു. ആദ്യ പന്തിൽ സിംഗിൾ വഴങ്ങിയ മിന്നുവിന്റെ അടുത്ത രണ്ടുപന്തുകളി‍ൽ ബംഗ്ലദേശ് ഓപ്പണർ ഷമിമ സുൽത്താന സിക്സും ഫോറും നേടി. എന്നാൽ മിന്നു പതറിയില്ല. നാലാം പന്തിൽ ഷമിമയെ ജെമൈമ റോഡ്രിഗസിന്റെ കൈകളിൽ എത്തിച്ച് മിന്നു രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ ചരിത്രം കുറിച്ചു. മത്സരത്തിൽ 3 ഓവർ പന്തെറിഞ്ഞ മിന്നു 21 റൺസ് മാത്രമാണ് വഴങ്ങിയത്.

