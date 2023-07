‘സഞ്ജു രോഹിത് ശർമയ്ക്കൊപ്പം ഓപ്പണറാകട്ടെ, മധ്യനിരയിൽ സൂര്യയുണ്ട്’

മുംബൈ∙ വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയിൽ മലയാളി ക്രിക്കറ്റ് താരം സഞ്ജു സാംസണെ ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിത് ശർമയ്ക്കൊപ്പം ഓപ്പണറായി ഇറക്കണമെന്ന് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം മുൻ സിലക്ടർ എം.എസ്.കെ. പ്രസാദ്. മധ്യനിരയിൽ സൂര്യകുമാർ യാദവുണ്ടായതുകൊണ്ട് സഞ്ജു ഓപ്പണിങ് ഇറങ്ങണമെന്നാണ് പ്രസാദിന്റെ നിലപാട്.

‘‘ മധ്യനിരയിൽ ഇപ്പോൾ സൂര്യകുമാർ യാദവുണ്ട്. സഞ്ജുവും സൂര്യയും തമ്മിൽ ഒരു മത്സരം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കു തോന്നുന്നില്ല. സഞ്ജു തീർച്ചയായും ഒരു ടോപ് ഓർഡർ‌ ബാറ്ററാണ്. സൂര്യ നാലോ, അഞ്ചോ ആയൊക്കെയാണു കളിക്കുന്നത്. രോഹിത് ശർമയ്ക്കൊപ്പം ഓപ്പണിങ് ബാറ്ററായും നിങ്ങൾക്കു സഞ്ജു സാംസണെ കാണാന്‍ സാധിക്കും.’’– എം.എസ്.കെ. പ്രസാദ് ഒരു സ്പോർട്സ് മാധ്യമത്തോടു പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യൻ ടീമിനകത്ത് സഞ്ജു സാംസണും ഒരു വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്ററും തമ്മിലാണു മത്സരമെന്നും എം.എസ്.കെ. പ്രസാദ് വ്യക്തമാക്കി. ശുഭ്മൻ ഗില്ലിനെ അടക്കം ഒഴിവാക്കി സഞ്ജുവിനെ ടീമിൽ ഓപ്പണറാക്കാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. ഓപ്പണിങ് ബാറ്ററായി കളിക്കുന്ന ഇഷാൻ കിഷൻ, ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്‌വാദ് എന്നിവരും വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരായ ഏകദിന ടീമിലുണ്ട്. ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്കായി ഡൊമീനിക്കയിലാണ് ഇന്ത്യൻ ടീം ഇപ്പോഴുള്ളത്.

ബുധനാഴ്ച ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയോടെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ വെസ്റ്റിൻഡീസ് പര്യടനം തുടങ്ങുന്നത്. ജൂലൈ 27, 29, ഓഗസ്റ്റ് ഒന്ന് തീയതികളിലാണ് ഏകദിന പരമ്പരയിലെ മത്സരങ്ങൾ. കെ.എൽ. രാഹുൽ, ശ്രേയസ് അയ്യർ തുടങ്ങിയ താരങ്ങൾ ടീമിൽ ഇല്ലാത്തതിനാൽ സഞ്ജു കളിക്കുമെന്നാണ് ആരാധകരുടെ പ്രതീക്ഷ. അഞ്ച് മത്സരങ്ങളുള്ള ട്വന്റി20 പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ടീമിലും സഞ്ജുവുണ്ട്. ഏകദിന പരമ്പരയിൽ തിളങ്ങാൻ സാധിച്ചാൽ ഈ വര്‍ഷം നടക്കുന്ന ഏകദിന ലോകകപ്പിനുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിലേക്കും സഞ്ജുവിനെ പരിഗണിച്ചേക്കും.

English Summary: Sanju Samson to open with Rohit Sharma, ex chief selector comes up with unique suggestion