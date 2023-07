പിറന്നാളിന് ധോണിയെ ചൊറിഞ്ഞു, വിക്കറ്റ് തെറിപ്പിച്ച് ശ്രീശാന്ത്; കലിപ്പിൽ ‘തല’ ഫാൻസ്

മുംബൈ∙ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം മുൻ‌ ക്യാപ്റ്റൻ എം.എസ്. ധോണിയെ പുറത്താക്കുന്ന വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവച്ചതിന് മലയാളി ക്രിക്കറ്റ് താരം ശ്രീശാന്തിനെതിരെ ധോണി ആരാധകർ. ധോണിയുടെ ജന്മദിനത്തിന് രണ്ട് ദിവസങ്ങൾക്കു ശേഷമായിരുന്നു ശ്രീശാന്ത് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ വിഡിയോ പങ്കുവച്ചത്. ഐപിഎല്ലിൽ കിങ്സ് ഇലവൻ പഞ്ചാബിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോള്‍ ധോണിയെ ബോൾഡാക്കിയ വിഡിയോയാണ് ശ്രീശാന്ത് ഷെയർ ചെയ്തത്.

സൂപ്പർ താരത്തിന്റെ പിറന്നാളിന്റെ സമയത്ത് ‘നെഗറ്റീവ്’ വിഡിയോ പങ്കുവച്ചത് ധോണി ഫാൻസിന് ഒട്ടും രസിച്ചില്ല. ഇതോടെ ശ്രീശാന്തിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനങ്ങളാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ഉയരുന്നത്. ശ്രീശാന്ത് ദേശീയ ടീമിലെ ഭൂരിഭാഗം മത്സരങ്ങളും കളിച്ചത് എം.എസ്. ധോണിയുടെ കീഴിലായിരുന്നു. 2007ൽ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പും 2011ൽ ഏകദിന ലോകകപ്പും ഇന്ത്യ ജയിക്കുമ്പോൾ‌ ശ്രീശാന്ത് ടീമിലുണ്ടായിരുന്നു. ജൂലൈ ഒൻപതിനാണ് ധോണിക്കുള്ള ‘പിറന്നാൾ ആശംസ’ ശ്രീശാന്ത് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പങ്കുവച്ചത്.

ശ്രീശാന്തിന്റെ ഇൻസ്വിങ്ങർ യോർക്കർ നേരിടാനാകാതെ ധോണി കുഴങ്ങുന്നതും, താരം പുറത്തായപ്പോൾ ശ്രീശാന്ത് ആഘോഷിക്കുന്നതുമാണ് വിഡിയോയിലുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ വർഷവും ധോണിയുടെ പിറന്നാളിന്റെ സമയത്ത് ശ്രീശാന്ത് ഇതേ വിഡിയോ പങ്കുവച്ചിരുന്നു. അന്നും താരത്തിനെതിരെ വിമർശനങ്ങളുയർന്നിരുന്നു. സിംബാബ്‍വെ ആഭ്യന്തര ലീഗായ സിം ആഫ്രോ ടി10ല്‍ കളിക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ് ശ്രീശാന്ത് ഇപ്പോൾ.

