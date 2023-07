വെല്ലിങ്ടൻ ∙ ന്യൂസീലൻഡ് ക്രിക്കറ്റ് ടീം പരിശീലകനായി ഗാരി സ്റ്റെഡ് തുടരുമെന്ന് ന്യൂസീലൻഡ് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് അറിയിച്ചു. ന്യൂസീലൻഡ് മുൻ താരമായ ഗാരി, 2018ലാണ് പരിശീലകനായി ചുമതലയേറ്റത്.



English Summary: Gary Stead will continue as New Zealand coach