ദുബായ് ∙ കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ മികച്ച പുരുഷ ക്രിക്കറ്ററായി ശ്രീലങ്കൻ സ്പിന്നർ വാനിന്ദു ഹസരംഗയെയും വനിതാ താരമായി ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ആഷ്‌ലി ഗാർഡ്നറെയും ഐസിസി തിരഞ്ഞെടുത്തു. ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പ് ക്വാളിഫയർ റൗണ്ടിലെ മികച്ച പ്രകടനമാണ് ഹസരംഗയെ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനാക്കിയത്. വനിതാ ആഷസിലെ മികച്ച പ്രകടനം ഗാർഡ്നർക്ക് തുണയായി. ഇതു മൂന്നാം തവണയാണ് ഗാർഡ്നർ ഐസിസി പുരസ്കാരത്തിന് അർഹയാകുന്നത്.



English Summary : Wanindu Hasaranga and Ashley Gardner are the best players