ശുഭ്മന്‍ ഗിൽ താഴേക്ക് ഇറങ്ങും; രോഹിത് ശർമയ്ക്കൊപ്പം ഓപ്പണറാകാന്‍ ‍യുവതാരം

ഡൊമീനിക്ക∙ ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ അരങ്ങേറ്റ മത്സരം കളിക്കുന്ന യുവതാരം യശസ്വി ജയ്സ്‍വാൾ വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരെ ഇന്ത്യയുടെ ഓപ്പണറാകും. ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിത് ശർമയ്ക്കൊപ്പം യശസ്വി ഓപ്പണിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഫോമിലുള്ള ബാറ്റർ ശുഭ്മൻ ഗില്ലിന് ബാറ്റിങ് ക്രമത്തിൽ താഴേക്ക് ഇറങ്ങേണ്ടിവരും. ഗില്ലിന് പിന്നിലായിരിക്കും മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലിയും അജിൻക്യ രഹാനെയും ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങുക.

യശസ്വി ജയ്സ്വാൾ ഓപ്പണറായി കളിക്കുമെന്ന കാര്യം ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിത് ശർമ സ്ഥിരീകരിച്ചു. അതേസമയം വിക്കറ്റ് കീപ്പറായി ഇഷാൻ കിഷൻ കളിക്കുമോയെന്നു വ്യക്തമല്ല. ലോക ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ് ഫൈനലിലടക്കം ഇന്ത്യയ്ക്കായി വിക്കറ്റ് കാത്ത ശ്രീകർ ഭരത് തന്നെ ഡൊമീനിക്കയിലെ ആദ്യ ടെസ്റ്റിലും കീപ്പറാകാനാണു സാധ്യത. ഈ വർഷം ഇന്ത്യ കളിച്ച അഞ്ച് മത്സരങ്ങളിലും ഭരത് ആയിരുന്നു വിക്കറ്റ് കീപ്പർ. പക്ഷേ ബാറ്ററെന്ന നിലയിൽ ഒരു കളിയിലും തിളങ്ങിയിട്ടില്ല.

ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ബിസിസിഐ ഇഷാൻ കിഷനെ കീപ്പർ സ്ഥാനത്തേക്കു പരിഗണിക്കുന്നത്. ആദ്യ ടെസ്റ്റിൽ രണ്ട് സ്പിന്നര്‍മാര്‍ കളിക്കുമെന്ന് രോഹിത് ശർമ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെ ലോക ഒന്നാം നമ്പർ ടെസ്റ്റ് ബോളർ ആർ. അശ്വിനും ഓൾ റൗണ്ടർ രവീന്ദ്ര ജഡേജയും ഒരുമിച്ച് ഇറങ്ങുമെന്ന് ഉറപ്പായി.

വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരായ ആദ്യ ടെസ്റ്റിനുള്ള സാധ്യതാ ടീം: യശസ്വി ജയ്സ്വാൾ, രോഹിത് ശർമ (ക്യാപ്റ്റൻ), ശുഭ്മൻ ഗിൽ, വിരാട് കോലി, അജിൻക്യ രഹാനെ, കെ.എസ്. ഭരത് (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), രവീന്ദ്ര ജഡേജ, ആർ. അശ്വിൻ, ഷാർദൂൽ ഠാക്കൂർ, ജയ്ദേവ് ഉനദ്ഘട്ട്, മുഹമ്മദ് സിറാജ്.

