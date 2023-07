ഷമിമയുമായി എന്തെങ്കിലും മുൻവൈരാഗ്യം ഉണ്ടോ?; ഫീൽഡിലും ‘മിന്നൽപ്പിണർ’ ആയി മിന്നു മണി

ധാക്ക ∙ ബംഗ്ലദേശ് ഓപ്പണർ ഷമിമ സുൽത്താനയും മലയാളി താരം മിന്നു മണിയും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും മുൻവൈരാഗ്യമുണ്ടോ? ഇന്ത്യ– ബംഗ്ലദേശ് വനിതാ ട്വന്റി20 പരമ്പര കണ്ട ആർക്കും സ്വാഭാവികമായും ഈ സംശയമുണ്ടാകാം. കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല, പരമ്പരയിലെ മൂന്നു മത്സരങ്ങളിലും ഷമിമ പുറത്തായത് മിന്നു മണിയുടെ കൈകൾ കൊണ്ടാണ്.

രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിലെ മിന്നു മണിയുടെ ആദ്യ ഇര തന്നെ ഷമിമ സുൽത്താനയായിരുന്നു. രണ്ടാം മത്സരത്തിലും ഷമിമയുടെ വിക്കറ്റ് മിന്നു വീഴ്ത്തി. ഇന്ത്യ പരാജയപ്പെട്ട മൂന്നാം മത്സരത്തിലാകട്ടെ, മികച്ച രീതിയിൽ ബാറ്റു ചെയ്ത ഷമിമയെ റണ്ണൗട്ടാക്കിയത് മിന്നു മണിയാണ്. മൂന്നാം ഏകദിനത്തിന്റെ 17–ാം ഓവറിലാണ് മിന്നു മണി-യാസ്തിക ഭാട്യ സഖ്യം ഷമിമയെ റണ്ണൗട്ടാക്കിയത്. മിന്നുവിന്‍റെ കിടിലൻ ത്രോയാണ് വിക്കറ്റിന് വഴിയൊരുക്കിയത്.

ദേവിക വൈദ്യ എറിഞ്ഞ രണ്ടാം പന്ത് നീട്ടിയടിച്ച ബംഗ്ലദേശ് ബാറ്റർ ഋതു മോനി, സിംഗിളിനായി ഓടി. പന്ത് കൈപ്പിടിയിലാക്കിയ മിന്നു മണി ഉടൻ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ യാസ്തികയ്ക്കു കൈമാറി. സ്ട്രൈക്കർ എൻഡിലേക്ക് ഓടിയ ഷമിമ ക്രീസിൽ തൊടുന്നതിനു മുൻപു തന്നെ കിടിലൻ സ്റ്റംപിങ്. നിലയുറപ്പിച്ച ബാറ്ററെ ഔട്ടാക്കി ബംഗ്ലദേശിനെ കുറച്ചുസമയത്തേക്ക് സമ്മർദത്തിലാക്കാനും ഈ വിക്കറ്റിലൂടെ സാധിച്ചു. മത്സരത്തിൽ രണ്ടു വിക്കറ്റും മിന്നു മണി വീഴ്ത്തി.

മൂന്നാം ഏകദിനത്തിൽ നാലു വിക്കറ്റിനാണ് ഇന്ത്യ തോൽവി വഴങ്ങിയത്. ഇന്ത്യ ഉയർത്തിയ 103 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം 18.2 ഓവറിൽ ആറു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ ബംഗ്ലദേശ് മറികടന്നു. ആദ്യ രണ്ടു ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങളും ജയിച്ച ഇന്ത്യ, പരമ്പര സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. മൂന്ന് ഏകദിന മത്സരങ്ങളും ബംഗ്ലദേശിൽ ഇന്ത്യ കളിക്കുന്നുണ്ട്. 16ന് മിർപുരിലാണ് ആദ്യ ഏകദിനം.

English Summary: Bangladesh Women vs India Women, 3rd T20I, Shamima Sultana Runout on Stunning Throw by Minnu Mani