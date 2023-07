‘ഇന്ത്യൻ ടീം പാക്കിസ്ഥാനിലേക്കില്ല; പിടിവാശിയുമായി മുന്നോട്ടുപോയാൽ തിരിച്ചടി നേരിടേണ്ടിവരും’

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഏഷ്യാകപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ് നേരത്തേ നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം നടക്കുമെന്നും മത്സരങ്ങൾക്കായി ഇന്ത്യൻ ടീം പാക്കിസ്ഥാനിലേക്ക് പോകില്ലെന്നും ഇന്ത്യൻ പ്രിമിയർ ലീഗ് (ഐപിഎൽ) ചെയർമാൻ അരുൺ ധൂമൽ. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ഡർബനിൽ നടന്ന രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിലിന്റെ (ഐസിസി) എക്സിക്യൂട്ടീവ് യോഗത്തിനു ശേഷമായിരുന്നു ധൂമലിന്റെ പ്രതികരണം.

ശ്രീലങ്കയിലെ ധാംബുള്ളയിലാണ് ഇന്ത്യ– പാക്ക് മത്സരങ്ങൾ നടക്കുകയെന്നും ധൂമൽ പറഞ്ഞു. ഏഷ്യാകപ്പ് മത്സരങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ടീം പാക്കിസ്ഥാനിൽ കളിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഏകദിന ലോകകപ്പിനായി പാക്ക് ടീമിനെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് അയയ്ക്കേണ്ടെന്ന് പാക്ക് കായികമന്ത്രി ഇഹ്സാൻ മസാരി പറഞ്ഞിരുന്നു.

എന്നാൽ പാക്കിസ്ഥാൻ പിടിവാശിയുമായി മുന്നോട്ടുപോയാൽ തിരിച്ചടി നേരിടേണ്ടിവരുമെന്ന് ധൂമൽ പറഞ്ഞു. ഓഗസ്റ്റ് 31 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 17 വരെയാണ് ഏഷ്യാകപ്പ്.



English Summary: Indian cricket team will not go to Pakistan, Says IPL Chairman