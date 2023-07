ദേവ്ധർ ട്രോഫി: ടീമിൽ മൂന്ന് മലയാളികൾ; അർജുൻ തെൻഡുൽക്കറും വാഷിങ്ടൺ സുന്ദറും ടീമിൽ

തിരുവനന്തപുരം ∙ ദേവ്ധർ ട്രോഫി ദേശീയ ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റിനുള്ള ദക്ഷിണ മേഖല ടീമിൽ മലയാളി താരങ്ങളായ രോഹൻ എസ്. കുന്നുമ്മലും സിജോമോൻ ജോസഫും ദേവ്‌ദത്ത് പടിക്കലും ഇടം നേടി. മയാങ്ക് അഗർവാൾ നയിക്കുന്ന ടീമിന്റെ വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ രോഹനാണ്.

സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കറിന്റെ മകൻ അർജുൻ തെൻഡുൽക്കറും ടീമിലുണ്ട്. ആഭ്യന്തര സീസണിൽ ഗോവയ്ക്കു വേണ്ടിയാണ് അർജുൻ കളിക്കുന്നത്. രാജ്യാന്തര താരം വാഷിങ്ടൺ സുന്ദറും ടീമിലിടം നേടി.



വലംകൈ ബാറ്ററായ രോഹൻ കുന്നുമ്മലും ഇടംകൈ ഓൾറൗണ്ടറായ സിജോമോനും കേരള താരങ്ങളാണ്. ഇടംകൈ ബാറ്ററായ ദേവ്ദത്ത് കർണാടകയ്ക്കു വേണ്ടിയാണ് കളിക്കുന്നത്. 24 മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് 3 വരെ പുതുച്ചേരിയിലാണ് ടൂർണമെന്റ്. 24ന് ഉത്തര മേഖലയുമായാണ് ദക്ഷിണ മേഖലയുടെ ആദ്യ മത്സരം.

