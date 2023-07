വിൻഡീസ് ആക്രമണത്തിൽ കുലുങ്ങാതെ യശസ്വി, അരങ്ങേറ്റ സെഞ്ചറി; 700 തികച്ച് അശ്വിൻ

റൂസോ (ഡൊമീനിക്ക) ∙ അരങ്ങേറ്റ മത്സരത്തിലെ സമ്മർദമോ കരീബിയൻ പിച്ചിലെ പരീക്ഷണങ്ങളോ യശസ്വി ജയ്സ്വാളിന് പ്രശ്നമല്ലായിരുന്നു. വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരായ ഒന്നാം ടെസ്റ്റിലെ ആദ്യ ഇന്നിങ്സിൽ തന്നെ സെഞ്ചറിയുമായി (143 നോട്ടൗട്ട്) ഇരുപത്തിയൊന്നുകാരൻ യശസ്വി ജയ്സ്വാൾ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ വരവറിയിച്ചു.

സഹ ഓപ്പണറും ക്യാപ്റ്റനുമായ രോഹിത് ശർമ കൂടി സെഞ്ചറി (103) നേടിയതോടെ രണ്ടാം ദിനം 113 ഓവറിൽ 2ന് 312 എന്ന നിലയിലാണ് ഇന്ത്യ. ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ 162 റൺസ് ലീ‍ഡുണ്ട്. 6 റൺസുമായി ശുഭ്മൻ ഗിൽ പുറത്തായി.സ്പിന്നർ ആർ.അശ്വിന്റെ 5 വിക്കറ്റ് നേട്ടത്തിന്റെ ബലത്തിൽ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ വെസ്റ്റിൻഡീസിനെ 150 റൺസിൽ എറിഞ്ഞൊതുക്കിയ ഇന്ത്യ, വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെടാതെ 80 റ‍ൺസ് എന്ന സ്കോറിലാണ് രണ്ടാം ദിവസം ബാറ്റിങ് ആരംഭിച്ചത്.

വിക്കറ്റിൽ നിന്ന് സ്പിന്നർമാർക്ക് ആനുകൂല്യം ലഭിക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടെ കരുതലോടെയാണ് ഇന്ത്യൻ ഓപ്പണർമാർ കളിച്ചത്. റകീം കോൺവാൾ, ജോമെൽ വാരിക്കൻ എന്നീ വിൻഡീസ് സ്പിന്നർമാർ നന്നായി പന്തെറിഞ്ഞെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ ബാറ്റിങ്ങിനെ പരീക്ഷിക്കാൻ അതു പോരായിരുന്നു.

അശ്വിന് 700

ആദ്യ ഇന്നിങ്സിലെ 5 വിക്കറ്റ് നേട്ടത്തോടെ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ ആർ.അശ്വിൻ 700 വിക്കറ്റുകൾ തികച്ചു. ടെസ്റ്റിൽ 477, ഏകദിനത്തിൽ 151, ട്വന്റി20യിൽ 72 എന്നിങ്ങനെയാണ് അശ്വിന്റെ വിക്കറ്റ് നേട്ടം.

