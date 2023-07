80 പന്തുകൾ മുട്ടിക്കളിച്ചു, ആദ്യ ബൗണ്ടറി ആഘോഷിച്ച് വിരാട് കോലി, വൈറൽ വിഡിയോ

ഡൊമീനിക്ക∙ വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരായ ഒന്നാം ടെസ്റ്റിൽ ആദ്യ ഇന്നിങ്സിലെ ബാറ്റിങ്ങിനിടെ കാത്തിരുന്നു കിട്ടിയ ബൗണ്ടറി ആഘോഷിച്ച് ഇന്ത്യൻ ബാറ്റർ വിരാട് കോലി. മത്സരത്തിൽ നേരിട്ട 81–ാം പന്തിലാണ് കോലി ബൗണ്ടറി നേടിയത്. സെഞ്ചറി തികച്ച പോലെ കൈകൾ ഉയർത്തിയായിരുന്നു കോലിയുടെ ആഘോഷം. ഇതുകണ്ട് കമന്ററി ബോക്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇയാൻ ബിഷപ്പിനു ചിരിപൊട്ടി.

കോലിയുടെ ആഘോഷങ്ങളുടെ വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാണ്. രണ്ടാം ദിവസത്തെ കളി അവസാനിച്ചപ്പോൾ ഇന്ത്യ കരുത്താർജിക്കുകയാണ്. രണ്ടാം ദിനം 113 ഓവറിൽ 2ന് 312 എന്ന നിലയിലാണ് ഇന്ത്യ. ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ 162 റൺസ് ലീ‍ഡുണ്ട്. 6 റൺസുമായി ശുഭ്മൻ ഗിൽ പുറത്തായി.സ്പിന്നർ ആർ.അശ്വിന്റെ 5 വിക്കറ്റ് നേട്ടത്തിന്റെ ബലത്തിൽ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ വെസ്റ്റിൻഡീസിനെ 150 റൺസിൽ എറിഞ്ഞൊതുക്കിയ ഇന്ത്യ, വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെടാതെ 80 റ‍ൺസ് എന്ന സ്കോറിലാണ് രണ്ടാം ദിവസം ബാറ്റിങ് ആരംഭിച്ചത്.

96 പന്തുകൾ നേരിട്ട വിരാട് കോലി 36 റൺസെടുത്തു പുറത്താകാതെ നിൽക്കുന്നു. അരങ്ങേറ്റ മത്സരം കളിക്കുന്ന യുവതാരം യശസ്വി ജയ്സ്വാൾ സെഞ്ചറിയുമായി ക്രീസിലുണ്ട്. 350 പന്തുകൾ നേരിട്ട ജയ്സ്വാൾ 143 റൺസാണ് നേടിയത്. ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിത് ശര്‍മ സെഞ്ചറി നേടി പുറത്തായി. 221 പന്തിൽ 103 റൺസാണു താരം നേടിയത്.

English Summary: Virat Kohli Scores First Four Off 81st Ball, Celebrations