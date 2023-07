വരുമാനത്തിന്റെ 38.5 ശതമാനവും ബിസിസിഐയ്ക്ക്, ലഭിക്കുക 19,000 കോടി രൂപ

ന്യൂഡൽഹി ∙ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിലിൽ നിന്ന് (ഐസിസി) ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡിന് (ബിസിസിഐ) ലഭിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക വിഹിതം വർധിപ്പിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡർബനിൽ നടന്ന ഐസിസി എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയാണ് ബിസിസിഐക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിഹിതം വർധിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്.

ഇതുപ്രകാരം 2024–2027 കാലയളവിൽ വർഷം 230 മില്യൻ ഡോളർ (ഏകദേശം 19,000 കോടി രൂപ) വീതം ബിസിസിഐക്ക് ലഭിക്കും. ഐസിസി വരുമാനത്തിന്റെ 38.5 ശതമാനമാണിത്. ഐസിസി വരുമാനത്തിന്റെ ഒരു വിഹിതം സ്ട്രാറ്റജിക് ഫണ്ട് എന്ന പേരിൽ നീക്കിവയ്ക്കാനും യോഗം തീരുമാനിച്ചു.

ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിന് കൂടുതൽ പ്രചാരം നൽകാനും വനിതാ ക്രിക്കറ്റിലെ സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനുമാണ് ഈ ഫണ്ട് ഉപയോഗിക്കുക.



English Summary: BCCI get 19,000 crore per year by ICC