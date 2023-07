വീണ്ടും ഒരു ബൗണ്ടറി കിട്ടി, എന്തൊരാശ്വാസം; കോലിയുടെ ആഘോഷ പ്രകടനം- വിഡിയോ

ഡൊമീനിക്ക∙ വെസ്റ്റിൻ‍ഡീസിനെതിരായ ആദ്യ ടെസ്റ്റ് ഇന്നിങ്സിനും 141 റൺസിനുമാണ് ഇന്ത്യ വിജയിച്ചത്. ആദ്യ ഇന്നിങ്സിൽ സെഞ്ചറിയുമായി യശസ്വി ജയ്സ്വാൾ തകർത്തു കളിച്ചപ്പോൾ ക്ഷമയോടെ പിടിച്ചു നില്‍ക്കുകയാണു വിരാട് കോലി ചെയ്തത്. സ്ലോ പിച്ചിൽ 146 പന്തുകൾ നേരിട്ട ശേഷമാണ് കോലി അര്‍ധ സെഞ്ചറി തികച്ചത്. ഇന്ത്യൻ സൂപ്പര്‍ താരം ബൗണ്ടറികൾ കണ്ടെത്താനും നന്നായി ബുദ്ധിമുട്ടി. അർധ സെഞ്ചറി നേടുന്നതുവരെ രണ്ടു ബൗണ്ടറികൾ അടിക്കാൻ മാത്രമാണു കോലിക്കു സാധിച്ചത്.

നേരിട്ട 160–ാം പന്തിൽ അലിക് അതാനസിന്റെ പന്തിലായിരുന്നു കോലിയുടെ മൂന്നാം ബൗണ്ടറി. ഈ ബൗണ്ടറി നേടിയ ശേഷം കൈകൾ ഉയർത്തി ആകാശത്തേക്കു നോക്കി ആശ്വാസം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണു കോലി ചെയ്തത്. മത്സരത്തിൽ 182 പന്തുകൾ നേരിട്ട കോലി 76 റൺസെടുത്താണു പുറത്തായത്. ഇന്നിങ്സിൽ കോലി ആകെ നേടിയത് അഞ്ചു ഫോറുകൾ മാത്രം.

മത്സരത്തിൽ നേരിട്ട 80–ാം പന്തിൽ ആദ്യ ബൗണ്ടറി ലഭിച്ചപ്പോഴും കോലി അത് ആഘോഷിച്ചിരുന്നു. റകിം കോൺവാളിന്റെ പന്തിൽ അലിക് അതാനസ് ക്യാച്ചെടുത്ത് കോലി പുറത്തായി. അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 421 റൺസെന്ന നിലയിൽ‌ ഇന്ത്യ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സ് ഡിക്ലയർ ചെയ്തു. രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ വെസ്റ്റിൻഡീസ് 130 റൺസിന് ഓൾ ഔട്ടായി. 21.3 ഓവറുകൾ പന്തെറിഞ്ഞ ആർ. അശ്വിൻ ഏഴു വിക്കറ്റുകള്‍ വീഴ്ത്തി. ആദ്യ ഇന്നിങ്സിൽ അശ്വിൻ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നേടിയിരുന്നു.

