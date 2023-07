കേരളത്തിന്റെ ഭാഗ്യതാരം

കൊച്ചി ∙ എപ്പോഴും ചിരിക്കുന്ന മുഖം, തികഞ്ഞ സൗമ്യൻ. പക്ഷേ, ക്രീസിലിറങ്ങിയാൽ ഭാവം മാറും. കേരള ക്രിക്കറ്റിനു ദേശീയതലത്തിൽ മേൽവിലാസമുണ്ടാക്കിയവരിൽ മുൻപൻ; കെ.ജയറാമിന്റെ ആകസ്മിക വേർപാടിൽ വേദനിക്കുകയാണു സുഹൃത്തുക്കളും ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികളും. 1986–87 സീസണിൽ തുടർച്ചയായി നേടിയ 4 സെഞ്ചറികളാണ് എറണാകുളം സ്വദേശിയായ കുറ്റിക്കാട്ട് ജയറാമിനെ ദേശീയ ശ്രദ്ധയിലേക്കെത്തിച്ചത്. കേരളത്തിനു രഞ്ജി ട്രോഫി നോക്കൗട്ട് ഘട്ടത്തിലേക്കു കടക്കാനായില്ലെങ്കിലും അന്ന് ടീം ഒരു മത്സരം പോലും തോൽക്കാതെ കാത്തത് ജയറാമിന്റെ പ്രകടനമായിരുന്നു.

ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളുമായിറങ്ങിയ കരുത്തരായ ഹൈദരാബാദിനും (133), കർണാടകയ്ക്കും (105) എതിരെയും ഗോവ (125 നോട്ടൗട്ട്), ആന്ധ്ര (102) ടീമുകൾക്കുമെതിരെയായിരുന്നു ആ ബാറ്റിങ് മികവ്. 7 ഇന്നിങ്സിൽ 589 റൺസോടെ 98.16 ആയിരുന്നു ആ ടൂർണമെന്റിൽ ജയറാമിന്റെ ബാറ്റിങ് ശരാശരി. അന്നു ജയറാം ഇന്ത്യൻ ടീമിലെത്തുമെന്ന് എല്ലാവരും കരുതി. എന്നാൽ അതുണ്ടായില്ല. 1977ൽ അദ്ദേഹം സി.കെ.നായിഡു ട്രോഫിയിൽ ദക്ഷിണമേഖലാ വൈസ് ക്യാപ്റ്റനായി. ഡൽഹിയിൽ ഉത്തരമേഖലയെ തോൽപിച്ചു ദക്ഷിണമേഖല കിരീടം നേടി. 80, 81, 87 വർഷങ്ങളിൽ ദുലിപ് ട്രോഫി ടീമിൽ ഇടം നേടിയെങ്കിലും കളിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയില്ല.



‘എല്ലാം സ്വതസിദ്ധമായ ചിരിയിലുണ്ട്. ഒരു കളിക്കാരൻ കളിക്കളത്തിലും പുറത്തും എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നതിന് ഉദാഹരണമായിരുന്നു ജയറാം’–ബിസിസിഐ പാനൽ അംപയറായിരുന്ന കെ.വിശ്വനാഥന്റെ വാക്കുകൾ. ‘രഞ്ജിയിൽ ഏറ്റവും മികച്ച ഇന്നിങ്സ് 86ൽ തിരുവനന്തപുരത്തു കർണാടകയ്ക്കെതിരെ നേടിയ സെഞ്ചറിയാണ്’ എന്നു ജയറാം തന്നെ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു. റോജർ ബിന്നി നയിച്ച ടീമിനെതിരെ കേരളം 3ന് 42 എന്ന നിലയിൽ പതറുമ്പോൾ ക്രിസീലെത്തി നേടിയതായിരുന്നു ആ ശതകം.

ചെന്നൈയിൽ ടിഎൻസി ലീഗിൽ കളിച്ച ആദ്യകാല മലയാളികളിലൊരാളായിരുന്നു അദ്ദേഹം. 14 വർഷത്തോളം ഇന്ത്യ പിസ്റ്റൺസ് ടീമിനായി കളിച്ചു. ദേശീയ ജൂനിയർ ടീം സിലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ചെയർമാനെന്ന നിലയിൽ നിലവിലെ ഇന്ത്യൻ നായകൻ രോഹിത് ശർമയടക്കം ഒട്ടേറെ പ്രതിഭകൾക്ക് അവസരം നൽകി. കേരള ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ 50 വർഷം തികച്ച വേളയിൽ കൊച്ചിയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ മുൻ ഇന്ത്യൻ നായകൻ അനിൽ കുംബ്ലെ അദ്ദേഹത്തെ ആദരിച്ചിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ കൊച്ചിയിലെത്തിയ കേന്ദ്ര കായിക മന്ത്രി അനുരാഗ് ഠാക്കൂറും ജയറാമിനെ ആദരിച്ചു. കേരള മുൻ പേസ് ബോളർ ബി.കുട്ടിക്കൃഷ്ണൻ ജയറാമിന്റെ സഹോദരീ ഭർത്താവാണ്. എറണാകുളത്തെ പല താരങ്ങളുടെയും പരിശീലകനായിരുന്ന എൻ.എസ്.കൃഷ്ണനാണു ജയറാമിനെയും മികവുറ്റ താരമാക്കിയത്. എറണാകുളം സ്വാന്റൻസ് ക്ലബ്ബിലെ തുടക്കത്തിനു ശേഷം കൊച്ചിൻ ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബ്ബിനൊപ്പമായിരുന്നു ജയറാം.

