ടെഹ്റാൻ∙ രാജ്യത്തെ ക്രിക്കറ്റിന്റെ പുരോഗതിക്കായി ഇന്ത്യ സഹായിക്കണമെന്ന് അഭ്യർഥിച്ച് ഇറാൻ ദേശീയ ടീം പരിശീലകൻ. ഇറാൻ അണ്ടർ 19 ടീം പരിശീലകൻ അസ്ഗർ അലി റെയ്സിയാണ് രാജ്യത്തെ ആദ്യ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം ചബാഹറിൽ പണിയാൻ ബിസിസിഐ സഹായിക്കണമെന്ന അഭ്യർഥനയുമായി മുന്നോട്ടുവന്നത്. ഇറാൻ ദേശീയ താരങ്ങളെ പരിശീലിപ്പിക്കാൻ ബിസിസിഐ മുന്നോട്ടുവരണമെന്നും അസ്ഗർ അലി റെയ്സി അഭ്യർഥിച്ചു. 2018ലാണ് ഇറാന് ട്വന്റി20യിൽ ഐസിസി അംഗീകാരം ലഭിച്ചത്. യുഎഇ, കുവൈത്ത്, ഖത്തർ ടീമുകൾക്കെതിരെ രാജ്യാന്തര മത്സരങ്ങളും കളിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഇന്ത്യ നൽകിയ സഹായങ്ങൾ കണ്ടാണ് ഇറാനും ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ സഹായം തേടിയത്. അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ താരങ്ങൾക്കു പരിശീലിക്കുന്നതിനായി ഇന്ത്യയിലെ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം ബിസിസിഐ വിട്ടുനൽകിയിരുന്നു. ചബാഹറിൽ 4000 പേർക്ക് ഇരിക്കാനാകുന്ന സ്റ്റേഡിയം പണിയാനാണ് ഇറാൻ പദ്ധതിയിടുന്നത്. എന്നാൽ യുഎസ് ഏർപ്പെടുത്തിയ ഉപരോധം കാരണം സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ നിർമാണ ജോലികൾ തടസപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്.

‘‘ഇറാൻ താരങ്ങൾക്കു പ്രതിഭയുണ്ട്. എന്നാൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളില്ലാത്തതിനാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അവരെ പരിശീലിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. സ്റ്റേഡിയം നിർമിക്കുന്നതിനായി ഇന്ത്യ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം. ഇറാൻ താരങ്ങളെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിനും അംപയറിങ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ബിസിസിഐ സഹായിക്കണം. ഐപിഎല്ലിൽ ഇറാൻ താരങ്ങൾക്ക് അവസരം കിട്ടുമെന്നും ഞങ്ങള്‍ക്കു പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. എം.എസ്. ധോണിയുടേയും വിരാട് കോലിയുടേയും ആരാധകരാണ് ഇറാനിലെ കളിക്കാർ.’’– അസ്ഗർ അലി റെയ്സി വാർത്താ ഏജൻസിയായ എഎൻഐയോടു പറഞ്ഞു.

