'കോലിയെ എളുപ്പത്തിൽ പുറത്താക്കാം; ബാബർ അസം മികച്ച ബാറ്റർ': മുൻ പാക്ക് ബോളർ

ന്യൂഡൽഹി∙ ഇന്ത്യയുടെ ടോപ് ഓർ‍ഡർ ബാറ്ററായ വിരാട് കോലിക്കെതിരെ പന്തെറിയുമ്പോൾ ഏതു ബോളറും ഒരുനിമിഷം പതറും. മൈതാനത്തിന്റെ ഏതു ദിശയിലേക്കും പന്ത് തിരിച്ചുവിടാൻ കോലിക്ക് അപാരമായ മികവുള്ളതിനാൽ എങ്ങനെ എറിയണമെന്ന ആശങ്കയിലാവും മിക്കവരും. അതിനാൽത്തന്നെ കോലിയുടെ വിക്കറ്റ് നേട്ടത്തെ അവർ അത്രയും ആഘോഷിക്കുകയും ചെയ്യും.

എന്നാൽ കോലിയുടെ വിക്കറ്റ് നേടാൻ എളുപ്പമാണെന്ന അഭിപ്രായവുമായി രംഗത്തു വന്നിരിക്കുകയാണ് പാക്കിസ്ഥാന്റെ മുൻ ഫാസ്റ്റ് ബോളര്‍ റാണ നവേദ് ഉൽ ഹസൻ. തന്റെ പ്രതാപകാലത്തായിരുന്നെങ്കിൽ കോലിയെ എളുപ്പത്തില്‍ പുറത്താക്കുമായിരുന്നെന്ന് മുൻ പാക്ക് താരം നാദിർ അലിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ റാണ നവേദ് പറയുന്നു. കോലിയെ പാക്ക് ക്യാപ്റ്റൻ ബാബർ അസമിനോട് താരതമ്യം ചെയ്യവെയാണ് റാണ ഇത്തരത്തില്‍ പ്രതികരിച്ചത്.

‘‘ബാറ്റിങ്ങിൽ കോലിയെക്കാൾ സാങ്കേതിക മികവുള്ളത് ബാബറിനാണ്. അപൂർവമായി മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സാങ്കേതിക പിഴവ് വരാറുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു കാലമായി കോലിക്ക് ഫോം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഔട്ട്സ്വിങ് ബോളുകളിൽ കളിക്കാൻ അദ്ദേഹം പ്രയാസപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഞാൻ നന്നായി ഔട്ട്സ്വിങ് ബോളുകൾ എറിയുമായിരുന്നു. പഴയ ഫോമിൽ ആയിരുന്നെങ്കിൽ കോലിയെ സ്‍ലിപ്പിലോ വിക്കറ്റ് കീപ്പറുടെ കൈകളിലോ എളുപ്പത്തിൽ എത്തിക്കാനാവും.’’– റാണ പറഞ്ഞു.

നിലവിൽ വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിൽ ഇന്ത്യൻ ട‌ീമിന്റെ ഭാഗമാണ് കോലി. ആദ്യ ടെസ്റ്റിൽ താരം 76 റൺസ് നേടിയിരുന്നു. പരമ്പരയിലെ രണ്ടാമത്തെയും അവസാനത്തെയും ടെസ്റ്റ് വ്യാഴാഴ്ച ട്രിനിഡാഡിൽ ആരംഭിക്കും.

English Summary: "I Can Get Virat Kohli Out Easily": Ex-Pakistan Pacer's Bold Claim Over India Star's Comparison With Babar Azam