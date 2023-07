എമേർജിങ് കപ്പ്: നേപ്പാൾ എയെ 9 വിക്കറ്റിനു തകർത്തു; ഇന്ത്യ എ സെമിയിൽ

കൊളംബോ ∙ നേപ്പാൾ എയെ 9 വിക്കറ്റിനു തകർത്ത് ഇന്ത്യ എ എമേർജിങ് ഏഷ്യാകപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റിന്റെ സെമിയിൽ കടന്നു. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത നേപ്പാൾ 39.2 ഓവറിൽ 167ന് പുറത്തായി. 19 ഓവറിൽ 1 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ ലക്ഷ്യം കണ്ടു. പാക്കിസ്ഥാനെതിരെ നാളെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ അവസാന ഗ്രൂപ്പ് മത്സരം.



English Summary: India in the semi-finals of the emerging cup cricket tournament