അയർലൻഡിനെതിരെ സഞ്ജു വിക്കറ്റ് കീപ്പറാകും? ഇഷാൻ കിഷന് വിശ്രമം, ലക്ഷ്യം ഏഷ്യാകപ്പ്

മുംബൈ∙ അയർലൻഡിനെതിരായ ട്വന്റി20 പരമ്പരയിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാന വിക്കറ്റ് കീപ്പറായി മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസൺ കളിക്കും. ഏഷ്യാകപ്പ് ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇഷാൻ കിഷന് പരമ്പരയുടെ സമയത്തു വിശ്രമം നൽകാൻ‌ ബിസിസിഐ ആലോചിക്കുന്നതായാണു റിപ്പോർട്ടുകൾ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഏഷ്യാകപ്പിൽ ഇഷാൻ കിഷനായിരിക്കും ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാന വിക്കറ്റ് കീപ്പർ. സഞ്ജുവിനെ ടീമിലെടുത്താലും കീപ്പറായി കളിക്കാൻ സാധിച്ചേക്കില്ല.

പരുക്കുമാറി തിരിച്ചെത്തുന്ന പേസർ ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര അയർലൻഡിനെതിരായ പരമ്പരയിൽ കളിച്ചേക്കും. പുറംവേദനയെ തുടർന്ന് ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കു വിധേയനായ ബുമ്ര ബെംഗളൂരുവിലെ ദേശീയ ക്രിക്കറ്റ് അക്കാദമിയിലാണു പരിശീലിക്കുന്നത്. അതേസമയം ഇന്ത്യയുടെ ട്വന്റി20 ടീം ക്യാപ്റ്റൻ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ അയർലൻഡിനെതിരെ കളിക്കില്ലെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കു പുതിയ ക്യാപ്റ്റനെയും കണ്ടെത്തേണ്ടിവരും.

വെസ്റ്റിൻഡീസ് പര്യടനത്തിനു ശേഷം ഓഗസ്റ്റ് 18നാണ് ഇന്ത്യയുടെ അയർലൻഡ് ടൂര്‍ തുടങ്ങുക. മൂന്ന് മത്സരങ്ങളുള്ള പരമ്പരയിലെ മത്സരങ്ങളെല്ലാം ഡബ്ലിനിലാണ്. പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ടീമിനെ ഉടൻ തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കും. സെപ്റ്റംബറിലാണ് ഏഷ്യാകപ്പ് മത്സരങ്ങൾ നടക്കേണ്ടത്. ഏഷ്യാകപ്പിലെ ആദ്യ പോരാട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ പാക്കിസ്ഥാനെ നേരിടും.

