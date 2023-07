മണിപ്പുരിൽ ‘ഒന്നും മിണ്ടാതെ’ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾ; ട്വിറ്ററിൽ രൂക്ഷ വിമർശനം

മുംബൈ∙ മണിപ്പുരിൽ സംഘർഷാവസ്ഥ തുടരുമ്പോഴും സംഭവത്തിൽ മൗനം തുടരുന്ന ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങള്‍ക്കെതിരെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ രൂക്ഷവിമർശനം. മണിപ്പുരിൽ മാസങ്ങളായി കലാപം തുടരുമ്പോഴും ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ ആരും തന്നെ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. മുൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം ഹർഭജൻ സിങ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ട്വീറ്റ് ചെയ്തതൊഴിച്ചാൽ, ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിത് ശർമ, വിരാട് കോലി, കെ.എൽ. രാഹുൽ തുടങ്ങി ടീമിലെ പ്രധാന താരങ്ങളെല്ലാം ‘നിശബ്ദരായിരിക്കുന്നതാണ്’ ആരാധകരെ ചൊടിപ്പിച്ചത്.

ക്രിക്കറ്റ് ഇതിഹാസം സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കറും വിഷയത്തിൽ ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. മുൻപ് കേരളത്തിൽ സ്ഫോടക വസ്തു പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ആന ചരിഞ്ഞ സംഭവത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളുടെ ട്വീറ്റുകളും ആരാധകർ പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട്. അതേസമയം ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ താരങ്ങൾ മണിപ്പുരിന്റെ സമാധാനത്തിനായി സർക്കാർ ശക്തമായി ഇടപെടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുമുണ്ട്.

മരവിച്ചപോലെയാണു തോന്നുന്നതെന്നാണ് ഹർഭജൻ സിങ് പ്രതികരിച്ചത്. ‘‘ദേഷ്യമുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞാൽ‌ അതു നിസ്സാരമാകും. മണിപ്പുരിലെ സംഭവത്തിൽ ഞാൻ ലജ്ജിക്കുകയാണ്. കുറ്റക്കാരെ ശിക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ‌ സ്വയം മനുഷ്യരെന്നു പറയുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കണം. സര്‍ക്കാർ ഉറപ്പായും പ്രതികരിക്കണം.’’– ഹർഭജൻ സിങ് ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു. കുറ്റക്കാരെ നിയമത്തിനു മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം ഇർഫാൻ പഠാനും പ്രതികരിച്ചു.

