ഇംഗ്ലണ്ടിന് ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ 592 റൺസ്, ആഷസിൽ ഓസ്ട്രേലിയ പരുങ്ങലിൽ

മാഞ്ചസ്റ്റർ ∙ രണ്ടാം ദിനം സാക് ക്രൗളി തുടങ്ങിവച്ചതു മൂന്നാം ദിനം ജോണി ബെയർസ്റ്റോ ഏറ്റെടുത്ത് പൂർത്തിയാക്കി! ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരായ ആഷസ് ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റ് പരമ്പരയുടെ 3–ാം ദിവസം ഇംഗ്ലണ്ട് ഒന്നാം ഇന്നിങ്സ് 592 റൺസിൽ അവസാനിച്ചു. ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സ് സ്കോറായ 317നെക്കാൾ 236 റൺസ് അധികം.

മൂന്നാംദിനം അവസാനിക്കുമ്പോൾ മറുപടി ബാറ്റിങ്ങി‍ൽ ഓസീസ് 4 വിക്കറ്റിന് 113 റൺസ് എന്ന നിലയിലാണ്. മാർനസ് ലബുഷെയ്നും (44) മിച്ചൽ മാർഷുമാണ് (1) ക്രീസിൽ. 81 പന്തിൽ 10 ഫോറും 4 സിക്സും സഹിതം 99 റൺസുമായി പുറത്താകാതെ നിന്ന ബെയർസ്റ്റോയുടെ തീപ്പൊരി ബാറ്റിങ്ങായിരുന്നു ഇന്നലെ ഇംഗ്ലിഷ് ഇന്നിങ്സിന്റെ ഹൈലൈറ്റ്.

അവസാന വിക്കറ്റിൽ ജയിംസ് ആൻഡേഴ്സൻ അൽപനേരം കൂടി പിടിച്ചുനിന്നിരുന്നെങ്കിൽ, ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിലെ അതിവേഗ സെഞ്ചറികളിലൊന്ന് ബെയർസ്റ്റോയ്ക്കു സ്വന്തമാക്കാമായിരുന്നു. ഹാരി ബ്രൂക്ക് (61), ക്യാപ്റ്റൻ ബെൻ സ്റ്റോക്സ് (51) എന്നിവരും അർധസെഞ്ചറി പ്രകടനത്തോടെ ഇംഗ്ലണ്ട് ഇന്നിങ്സിനു കരുത്തു പകർന്നു.

ഓസ്ട്രേലിയൻ ബോളർമാരിൽ ജോഷ് ഹെയ്സൽവുഡ് 5 വിക്കറ്റ് നേട്ടത്തിന് അർഹനായി. സ്വന്തം നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന ആഷസ് ടെസ്റ്റിൽ 1985നു ശേഷമുള്ള ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഇന്നിങ്സ് ടോട്ടലാണ് ഇന്നലെ നേടിയ 592 റൺസ്.

