ആഷസ് നിലനിർത്തി, ഓസ്ട്രേലിയൻ ക്യാംപിൽ ആഘോഷമില്ല; കാരണം പറഞ്ഞ് കമ്മിൻസ്

മാഞ്ചസ്റ്റർ ∙ ആഷസ് കിരീടം നിലനി‍ർത്തിയെങ്കിലും ഓസ്ട്രേലിയൻ ടീം ക്യാംപിൽ വിജയാഘോഷമുണ്ടായില്ലെന്ന് ക്യാപ്റ്റൻ പാറ്റ് കമിൻസ്. പരമ്പര സ്വന്തമാക്കുകയാണ് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ലക്ഷ്യമെന്നും കമിൻസ് പറഞ്ഞു.

2001നു ശേഷം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പരമ്പര സ്വന്തമാക്കുകയാണ് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ലക്ഷ്യം. മഴ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ മാ‍ഞ്ചസ്റ്റർ ടെസ്റ്റ് സമനിലയായതോടെ ഓസ്ട്രേലിയ 2–1നു മുന്നിലാണ്. 5–ാം ടെസ്റ്റ് 27ന് ഓവലിൽ ആരംഭിക്കും.

