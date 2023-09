വമ്പൻ സ്കോർ നേടിയിട്ടും രക്ഷയില്ല, സന്നാഹത്തിൽ പാക്കിസ്ഥാനെ തകർത്ത് കിവീസ്

ഹൈദരാബാദ്∙ ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പ് സന്നാഹ മത്സരങ്ങളിൽ ന്യൂസീലൻഡിനും ബംഗ്ലദേശിനും ജയം. ന്യൂസീലൻഡ് 5 വിക്കറ്റിന് പാക്കിസ്ഥാനെ തോൽപിച്ചപ്പോൾ ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരെ 7 വിക്കറ്റിനായിരുന്നു ബംഗ്ലദേശിന്റെ ജയം.

ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത പാക്കിസ്ഥാൻ 5 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 345 റൺസ് നേടിയപ്പോൾ ന്യൂസീലൻഡ് 43.4 ഓവറിൽ ലക്ഷ്യം കണ്ടു. പാക്കിസ്ഥാനു വേണ്ടി മുഹമ്മദ് റിസ്വാൻ സെഞ്ചറി (103) നേടി. രചിൻ രവീന്ദ്ര (97), കെയ്ൻ വില്യംസൻ (59), ഡാരൽ മിച്ചൽ (59), മാർക്ക് ചാപ്മാൻ (65 നോട്ടൗട്ട്) എന്നിവർ കിവീസിനായി അർധ സെഞ്ചറി നേടി.



ശ്രീലങ്കയെ 49.1 ഓവറിൽ 263 റൺസിന് പുറത്താക്കിയ ബംഗ്ലദേശ്, 42 ഓവറിൽ 3 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ ലക്ഷ്യം കണ്ടു. ബംഗ്ലദേശിനായി ടൻസിദ് ഹസൻ (84), ലിറ്റൻ ദാസ് (61), മെഹദി ഹസൻ മിറാസ് (67 നോട്ടൗട്ട്) എന്നിവർ തിളങ്ങി.

