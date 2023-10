ഗുവാഹത്തി- തിരുവനന്തപുരം; ‘മഴ കാണാൻ’ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം സഞ്ചരിച്ചത് 2500 കിലോമീറ്റർ!

തിരുവനന്തപുരം∙ ഗുവാഹത്തിയിൽനിന്നു തിരുവനന്തപുരത്തെത്തി മഴ കണ്ടു തിരിച്ചു പോകേണ്ട സ്ഥിതിയായി ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾക്ക്. ഇതിനായി ടീം സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വന്നത് ഏതാണ്ട് 2500 കിലോമീറ്റർ! അപ്രതീക്ഷിതമായെത്തിയ ന്യൂനമർദവും പെരുമഴയും നഷ്ടമാക്കിയത് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ 2 ലോകകപ്പ് സന്നാഹ മത്സരങ്ങളാണ്.

ഇന്നലെ ഇന്ത്യ–നെതർലൻഡ്സ് മത്സരം കനത്ത മഴയെത്തുടർന്ന് ഒരു ബോൾ പോലും ചെയ്യാനാകാതെ ഉപേക്ഷിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഗുവാഹത്തിയിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ മത്സരവും ഒരു പന്തു പോലും എറിയാനാവാതെയാണ് ഉപേക്ഷിച്ചത്.



തിരുവനന്തപുരം സ്പോർട്സ് ഹബ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ, ഇന്നലെ പുലർച്ചെ മുതൽ പെയ്ത മഴയിൽ ഔട്ട്ഫീൽഡിൽ വെള്ളം കെട്ടി. ഉച്ചയ്ക്കു ശേഷം ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റാഫ് വെള്ളക്കെട്ട് നീക്കം ചെയ്തെങ്കിലും മഴ വീണ്ടുമെത്തി. ഇതോടെ, വൈകിട്ട് 4 മണിക്കു മത്സരം ഉപേക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.

തിരുവനന്തപുരം സ്പോർട്സ് ഹബ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഇന്ത്യ – നെതർലൻഡ് മത്സരം മഴമൂലം ഉപേക്ഷിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് നിരാശയോടെ കാണികൾ. ചിത്രം: മനോരമ

മത്സരം കാണാൻ ടിക്കറ്റെടുത്തവർക്ക് പണം തിരികെ നൽകും. ഓൺലൈനായി എടുത്തവർക്ക് 10 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കു പണമെത്തും. സ്റ്റേഡിയത്തിനു മുന്നിലെ ബോക്സ് ഓഫിസിൽനിന്നു ടിക്കറ്റ് വാങ്ങിയവർക്ക് ഇന്നു രാവിലെ 11മുതൽ വൈകിട്ട് 7 വരെ അവിടെനിന്നു തന്നെ പണം തിരികെ ലഭിക്കും.

മഴയെടുത്തത് 4 മത്സരങ്ങൾ

ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങൾക്ക് പരിഗണിച്ചില്ലെങ്കിലും തിരുവനന്തപുരം സ്റ്റേഡിയത്തിന് 4 സന്നാഹ മത്സരങ്ങൾ ലഭിച്ച ആവേശത്തിലായിരുന്നു ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകർ. എന്നാൽ, ഈ ആവേശമാണ് ന്യൂനമർദത്തെത്തുടർന്നുണ്ടായ കനത്ത മഴ ഇല്ലാതാക്കിയത്. 29ന് നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക–അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ മത്സരം ഒരു പന്ത് പോലും എറിയാനാകാതെ ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നു.

30ന് ഓസ്ട്രേലിയ–നെതർലൻഡ്സ് മത്സരം മഴ മൂലം 23 ഓവറാക്കി ചുരുക്കിയെങ്കിലും നെതർലൻഡ്സ് രണ്ടാമത് ബാറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനിടെ മഴ വീണ്ടും വില്ലനായി. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഓസ്ട്രേലിയ 23 ഓവറിൽ 7ന് 166 റൺസ് എടുത്തിരുന്നു. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ നെതർലൻഡ്സ് 14.2 ഓവറിൽ 6ന് 84 റൺസ് എടുത്തു നിൽക്കവേയാണ് മഴ പെയ്തത്. ആ മത്സരവും ഉപേക്ഷിച്ചു.2ന് നടന്ന ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക–ന്യൂസീലൻഡ് മത്സരത്തിൽ മാത്രമാണ് ഫലമുണ്ടായത്. മഴ നിയമത്തിന്റെ ആനുകൂല്യത്തിൽ ന്യൂസീലൻ‍ഡിന് 7 റൺസ് ജയം.

English Summary : India vs Netherlands cricket match cancelled due to rain in Thiruvananthapuram