ബൗണ്ടറിയെണ്ണി നൽകിയ ലോകകപ്പിന് തിരിച്ചടി കൊടുക്കണം, മോദി സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ കിവീസ്

അഹമ്മദാബാദ് ∙ നിശ്ചിത ഓവറും സൂപ്പർ ഓവറും കടന്ന് ബൗണ്ടറികളുടെ എണ്ണം നോക്കി ലോകകപ്പ് ജേതാക്കളെ തീരുമാനിക്കുക! ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തെയും അപൂർവതയ്ക്കാണ് ലോഡ്സിൽ നടന്ന 2019 ഏകദിന ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. വിചിത്രനിയമത്തിന്റെ തുണയിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിന് തങ്ങളുടെ കന്നി ഏകദിന ലോകകിരീടം സ്വന്തമായി.

മറുവശത്ത് തുടർച്ചയായി രണ്ടാം ഏകദിന ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ കളിക്കാനിറങ്ങിയ ന്യൂസീലൻഡിന് കയ്യെത്തുംദൂരെ കപ്പ് വഴുതിപ്പോകുന്നത് നിസ്സഹായതയോടെ നോക്കിനിൽക്കേണ്ടി വന്നു. 4 വർഷത്തിനു ശേഷം മറ്റൊരു ഏകദിന ലോകകപ്പിൽ നേർക്കുനേർ വരുമ്പോൾ ആ തോൽവിക്ക് തിരിച്ചടി നൽകാനുള്ള അവസരമാണ് ന്യൂസീലൻഡിനെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. ഇംഗ്ലണ്ടിനാവട്ടെ ഭാഗ്യം കൊണ്ടു ലഭിച്ച ലോകകപ്പ് എന്ന പേരുദോഷം കുറയ്ക്കാൻ ഇന്നത്തെ മത്സരം ജയിക്കണം. അഹമ്മദാബാദിലെ നരേന്ദ്ര മോദി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 2നാണ് മത്സരം ആരംഭിക്കുക. സ്റ്റാർ സ്പോർട്സ് ചാനലുകളിൽ തൽസമയം.

അടിച്ചൊതുക്കാൻ ഇംഗ്ലണ്ട്



കഴിഞ്ഞ ലോകകപ്പ് ഫൈനലിലെ വിവാദ ഓവർത്രോയുടെ കാരണക്കാരനും മത്സരത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ വിജയശിൽപിയുമായി മാറിയ ബെൻ സ്റ്റോക്സ് തന്നെയാണ് ഇത്തവണയും പ്രധാന നോട്ടപ്പുള്ളി. അരക്കെട്ടിനേറ്റ പരുക്ക് പൂർണമായും ഭേദമാകാത്തതിനാൽ സ്റ്റോക്സ് ഇന്നു കളിക്കുമോ എന്നുറപ്പില്ല. സ്റ്റോക്സ് കളിച്ചില്ലെങ്കിൽ യുവതാരം ഹാരി ബ്രൂക്ക് ആദ്യ ഇലവനിൽ ഇടംപിടിക്കും.

കണക്കുതീർക്കാൻ കിവീസ്

ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ തോൽവിയുടെ കണക്കുതീർക്കാൻ ഇറങ്ങുന്ന ന്യൂസീലൻഡിനു പക്ഷേ, ക്യാപ്റ്റൻ കെയിൻ വില്യംസന്റെയും പേസർ ടിം സൗത്തിയുടെയും പരുക്കുകൾ തിരിച്ചടിയായി. ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിൽ ഇരുവരും ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ടീം മാനേജ്മെന്റ് അറിയിച്ചതിനാൽ ടോം ലാതമായിരിക്കും കിവീസിനെ നയിക്കുക.

