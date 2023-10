ടിക്കറ്റ് ചോദിക്കരുത്, വീട്ടിലിരുന്നു കളി കാണാന്‍ കോലിയുടെ ഉപദേശം, മറുപടിയുമായി അനുഷ്ക

മുംബൈ∙ ഏകദിന ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് മത്സരങ്ങളുടെ ടിക്കറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ട് ആരും തന്നെ വിളിക്കേണ്ടെന്ന് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം വിരാട് കോലി. സുഹൃത്തുക്കളാരും ടിക്കറ്റിനു വേണ്ടി തന്നെ സമീപിക്കേണ്ടെന്ന് വിരാട് കോലി ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലെ സ്റ്റാറ്റസിലാണ് അറിയിച്ചത്. കളി വീട്ടിലിരുന്ന് ആസ്വദിക്കാനാണ് ഇന്ത്യൻ ടീം മുൻ ക്യാപ്റ്റന്റെ ഉപദേശം. വ്യാഴാഴ്ച ഇംഗ്ലണ്ട്– ന്യൂസീലൻഡ് മത്സരത്തോടെയാണ് ഏകദിന ലോകകപ്പിനു തുടക്കമാകുന്നത്.

ഞായറാഴ്ച ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ മത്സരം. കോലിയുടെ സന്ദേശത്തിനു പിന്നാലെ പ്രതികരണവുമായി താരത്തിന്റെ ഭാര്യ അനുഷ്ക ശർമയും രംഗത്തെത്തി. സന്ദേശങ്ങൾക്കു മറുപടി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ‌ തന്നെ സമീപിക്കരുതെന്നാണ് അനുഷ്കയുടെ പ്രതികരണം. ഒരു കാര്യം കൂടി കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞാണ് അനുഷ്ക ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഇട്ടത്.

11ന് ഡല്‍ഹി അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെതിരെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാം പോരാട്ടം. ഒക്ടോബർ 14ന് അഹമ്മദാബാദ് നരേന്ദ്ര മോദി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഇന്ത്യ– പാക്കിസ്ഥാൻ മത്സരവും നടക്കും. ഒരു ലക്ഷം പേരെ ഉൾക്കൊള്ളാനാകുന്ന സ്റ്റേഡിയം ഇന്ത്യ– പാക്ക് പോരാട്ടത്തിൽ നിറയുമെന്നാണ് കണക്കുകൂട്ടൽ. അഹമ്മദാബാദിൽ ഹോട്ടൽ മുറികളൊന്നും കിട്ടാനില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ്.

English Summary: Virat Kohli makes plea to friends to not request him for tickets