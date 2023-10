ലോകകപ്പ് ഉദ്ഘാടന മത്സരം കാണാൻ ആളില്ല, നിറയാതെ മോദി സ്റ്റേഡിയം

അഹമ്മദാബാദ് ∙ ഒരു സന്നാഹ മത്സരത്തിൽ കവിഞ്ഞ ആനന്ദമോ ആർഭാടമോ ഇല്ലാതെയാണ് ഇന്നലെ അഹമ്മദാബാദ് നഗരം ഉണർന്നത്. ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിൽ ടീം ഇന്ത്യ ഇല്ലാത്തതിന്റെ ആലസ്യം സ്റ്റേഡിയത്തിന് അകത്തും പുറത്തും പ്രകടമായിരുന്നു. രാവിലെ 11.30 മുതലാണ് കാണികൾക്കു സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്കു പ്രവേശനം അനുവദിച്ചതെങ്കിലും രാവിലെ മുതൽ ആരാധകർ സ്റ്റേഡിയത്തിനു പുറത്ത് എത്തിത്തുടങ്ങിയിരുന്നു.

മത്സരം ഇംഗ്ലണ്ടും ന്യൂസീലൻഡും തമ്മിലാണെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ ജഴ്സി അണിഞ്ഞാണ് കൂടുതൽ പേരും എത്തിയത്. ചുരുക്കം ചില വിദേശ ആരാധകരും സ്റ്റേഡിയം പരിസരത്തുണ്ടായിരുന്നു. പാതയോരങ്ങൾ മുഴുവൻ ജഴ്സി, തൊപ്പി വിൽപനക്കാർ കീഴടക്കിയിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ ജഴ്സികൾക്കായിരുന്നു ആവശ്യക്കാരേറെ. ചിലർ ഇംഗ്ലണ്ട് ക്യാപ്റ്റൻ ജോസ് ബട്‌ലറുടെയും ഓൾറൗണ്ടർ ബെൻ സ്റ്റോക്സിന്റെയും ന്യൂസീലൻഡ് ക്യാപ്റ്റൻ കെയ്ൻ വില്യംസന്റെയും ജഴ്സികൾ ചോദിച്ചുവാങ്ങുന്നതും കണ്ടു.

ഈ നഗരം കാത്തിരിക്കുന്നത് 14ന് നടക്കുന്ന ഇന്ത്യ – പാക്കിസ്ഥാൻ മത്സരത്തിനായാണെന്നതിന്റെ അടയാളങ്ങൾ ഒട്ടേറെ. സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ പുറത്ത് അങ്ങിങ്ങായി ഇന്ത്യൻ ടീമിന് അഭിവാദ്യമർപ്പിച്ചുള്ള ഫ്ലക്സ് ബോർഡുകൾ. വിരാട് കോലി, രോഹിത് ശർമ ആരാധകരും സ്റ്റേഡിയം പരിസരത്ത് ബാനർ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്.

കാണികൾക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിച്ച് ഒന്നര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടും വിരലിൽ എണ്ണാവുന്നവർ മാത്രമാണ് സ്റ്റേഡിയത്തിനകത്ത് എത്തിയത്. മുകൾ ഭാഗത്തെ ഗാലറി ഏറക്കുറെ മുഴുവനായും ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുകയായിരുന്നു. ഇന്നലെ ഉച്ചവരെയും ഓൺലൈൻ ടിക്കറ്റുകൾ ലഭ്യമായിരുന്നെങ്കിലും പകുതിയോളം ടിക്കറ്റുകൾ മാത്രമാണ് വിറ്റുതീർന്നത്.

English Summary: Fans shocked at nearly empty stadium in England-New Zealand