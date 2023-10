മഴയൊഴിഞ്ഞു എന്നായിരുന്നു കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനമെങ്കിലും ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്കു ചെന്നൈ നഗരത്തിൽ അരമണിക്കൂറോളം മഴ പെയ്തു. കാലവർഷത്തിൽ സന്നാഹമത്സരം മുടക്കിയ തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്ന് മാനം തെളിഞ്ഞ ചെന്നൈയിലേക്കു വന്നിറങ്ങിയ ഇന്ത്യയുടെയും ഓസ്ട്രേലിയയുടെയും ലോകകപ്പ് പടയ്ക്കും ആരാധകർക്കും നെഞ്ചിടിപ്പേറ്റിയ മഴ. 3–ാം ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പ് ലക്ഷ്യമിടുന്ന ഇന്ത്യയും 5–ാം ലോകകപ്പ് സ്വപ്നം കാണുന്ന ഓസ്ട്രേലിയയും നാളെയാണ് ഇവിടെ ആദ്യ പോരിനിറങ്ങുന്നത്.



ഉച്ചകഴിഞ്ഞു 2 മുതലാണു മത്സരം. മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യത നാളെ വിരളമാണെന്നാണു കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം. കനത്ത മഴയല്ലെങ്കിൽ മികച്ച ഡ്രെയിനേജ് സൗകര്യമുള്ള ചെപ്പോക്ക് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ കളി നടത്താൻ തടസ്സമുണ്ടാകില്ല. മഴ പെയ്താലും വെള്ളമൂറ്റി തോൽപ്പിക്കാനായി തമിഴ്നാട് ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ 4 അത്യാധുനിക സൂപ്പർ സോപ്പറുകളാണ് ലോകകപ്പിന് മുന്നോടിയായി ഓസ്ട്രേലിയയിൽനിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

മഴ പക്ഷേ ടീം പരിശീലനത്തിനു തടസമായില്ല. കനത്ത മഴയല്ലാത്തതിനാൽ ഔട്ട്ഫീൽഡിൽ കാര്യമായ വെള്ളമുണ്ടായില്ല. പിച്ച് മൂടിയിട്ടു. ഗ്രൗണ്ടിൽ ഫുട്ബോൾ കളിച്ചുള്ള വാംഅപ്പിനു ശേഷം പുറത്തെ നെറ്റ്സിലായിരുന്നു പരിശീലനം. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസവും ഓസ്ട്രേലിയ ഉച്ച വെയിലിൽ പരിശീലനം നടത്തിയപ്പോൾ സന്ധ്യയോടെ ലൈറ്റിലായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ പരിശീലനം. ഇന്നലെ വിരാട് കോലിക്കും ശ്രേയസ് അയ്യർക്കുമൊപ്പം ഇഷാൻ കിഷനും തുടക്കം മുതൽ ഏറെ നേരം നെറ്റ്സിൽ പരിശീലിച്ചു. ഷോർട്ട് പിച്ച് ബോളുകൾ എറിയിച്ചായിരുന്നു അയ്യരുടെ മുഖ്യ പരിശീലനം.

അവസാന നിമിഷം ടീമിൽ ഇടംനേടിയ സ്പിന്നർ ആർ. അശ്വിൻ 2 ദിവസവും തീവ്രപരിശീലനത്തിലായിരുന്നു. ബാറ്റിങ് ഫോം വീണ്ടെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന രവീന്ദ്ര ജഡേജ ബാറ്റിങ്ങിനു മുൻതൂക്കം നൽകി. ഓസ്ട്രേലിയൻ ടീം മൂന്നു മണിക്കൂറോളമാണ് പരിശീലിച്ചത്. കൂടുതലും സ്പിൻ ബോളേഴ്സിനെക്കൊണ്ട് എറിയിച്ചായിരുന്നു സ്റ്റീവ് സ്മിത്തും വാർണറും അടക്കമുള്ളവരുടെ പരിശീലനം. സന്ധ്യയോടെ പിച്ചിലെ മൂടി മാറ്റി. പുല്ല് വടിച്ചു കളഞ്ഞ് ബ്രൗൺ നിറത്തിലുള്ള പിച്ചിൽ വെള്ളം തളിക്കാതെ തന്നെ റോൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഇരു ടീമുകളിലെയും താരങ്ങൾ പിച്ചിന്റെ മനമറിയാൻ പരിശോധന നടത്തിയാണു മടങ്ങിയത്.

ചെപ്പോക്ക് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ പരിശീലനത്തിനിടെ വിഡിയോ കോൾ ചെയ്യുന്ന വിരാട് കോലി. ചിത്രം: ആർ.എസ്.ഗോപൻ ∙ മനോരമ

ചെന്നൈ മച്ചാൻസ് കളത്തിലുണ്ട്

കളി ചെപ്പോക്കിലെ എം.എ.ചിദംബരം സ്റ്റേഡിയത്തിലാകുമ്പോൾ സ്വന്തം കളിമുറ്റം പോലെ മൈതാനം പരിചിതമായ രണ്ടു പേർ ടീമിലുണ്ടെന്നതാണ് നാളെ ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരെ ഇന്ത്യയുടെ വലിയ പ്രതീക്ഷ; നാട്ടുകാരനായ ആർ.അശ്വിനും സ്വദേശം ഗുജറാത്തെങ്കിലും ഐപിഎല്ലോടെ ‘ചെന്നൈ ബോയ്’ ആയി മാറിയ രവീന്ദ്ര ജഡേജയും. സ്പിന്നർമാർക്കൊപ്പം 9 പിച്ചുകളുള്ള ചെപ്പോക്കിലെ ഓരോ പിച്ചിന്റെയും രസതന്ത്രം അറിയുന്നവർ.

നാളത്തെ മത്സരത്തിൽ ജഡേജയ്ക്കൊപ്പം സ്പിൻ ആക്രമണം നയിക്കാൻ സാധ്യതയേറെയുള്ളത് അശ്വിൻ തന്നെയാണ്. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസവും അശ്വിൻ നെറ്റ്സിൽ നടത്തിയ കഠിന പരിശീലനവും അതു സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ഇടംകൈ ബാറ്റർമാർരെ വട്ടം കറക്കാൻ അശ്വിന് കഴിയും. ബാറ്റിങ് മികവ് കൂടിയുണ്ടെന്നതും അനുകൂലമാണ്. സ്പിൻ പിച്ചിൽ ഇടംകൈ സ്പിന്നർ കുൽദീവ് യാദവിനെയും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി സ്പിൻ ത്രയങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് ഇറക്കാനും സാധ്യതയേറെ.

English Summary : India's first match in World Cup tomorrow at Chennai