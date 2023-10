ചെപ്പോക്ക് സ്റ്റേഡിയം നിറയും, ടിക്കറ്റെല്ലാം വിറ്റുപോയി; കുപ്പിവെള്ളം ഫ്രീയായി കൊടുക്കാൻ ബിസിസിഐ

ചെന്നൈ∙ ക്രിക്കറ്റ് ലോകപ്പിന്റെ ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിന് കാണികൾ കുറവായിരുന്നെങ്കിലും നാളെ നടക്കുന്ന ഇന്ത്യ–ഓസ്ട്രേലിയ മത്സരം ഉൾപ്പെടെ ഇന്ത്യയുടെ മത്സരങ്ങളുടെയെല്ലാം ടിക്കറ്റുകൾ നേരത്തേ വിറ്റു തീർന്നു. ലോകകപ്പ് ആരംഭിച്ചതോടെ ഇന്ത്യയുടെ ടിക്കറ്റുകൾ സ്വന്തമാക്കിയവർ പലരും മോഹവിലയ്ക്ക് കരിഞ്ചന്തയിൽ വിൽപന നടത്തുന്നുമുണ്ട്.



ഇന്ത്യയുടെ മത്സര ടിക്കറ്റുകൾക്ക് ആവശ്യക്കാർ ഏറിയതോടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്ത്യൻ താരം വിരാട് കോലി തന്നെ ‘സുഹൃത്തുക്കളാരും ടിക്കറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ട് വിളിക്കരുതെന്നും വീട്ടിലിരുന്ന് കളി ആസ്വദിച്ചാൽ മതിയെന്നും’ സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ കുറിപ്പിട്ടിരുന്നു. മറ്റു ടീമുകളുടെ മത്സരം കാണാനുളള ടിക്കറ്റുകൾ ഇനിയും ശേഷിക്കുന്നുണ്ട്.

500 രൂപ മുതൽ 25,000 രൂപ വരെയാണ് ടിക്കറ്റ് നിരക്ക്. ഒരാൾക്ക് ഒരു ഇ–മെയിൽ ഐഡി നൽകി 2 ടിക്കറ്റാണ് ഓൺലൈനായി ബുക്ക് ചെയ്യാനാകുക. അതേസമയം ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങൾ കാണാനെത്തുന്ന എല്ലാവർക്കും കുപ്പിവെള്ളം സൗജന്യമായി നൽകാൻ ബിസിസിഐ തീരുമാനിച്ചു.

