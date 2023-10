44 റൺസെടുക്കുന്നതിനിടെ എട്ട് വിക്കറ്റുകൾ വീണു, അഫ്ഗാൻ ക്യാപ്റ്റന്റെ ‘വെറും വാക്ക്’

ധരംശാല ∙ സ്പിന്നർമാരുടെ ടീം എന്ന മേൽവിലാസത്തിനൊപ്പം ബാറ്റർമാരുടെ ടീം എന്നുകൂടി ചേർക്കാൻ ഉറപ്പിച്ചാണ് ഈ ലോകകപ്പിൽ ഞങ്ങൾ എത്തുന്നതെന്നായിരുന്നു ടൂർണമെന്റിന് മുൻപ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ക്യാപ്റ്റൻ ഹഷ്മത്തുല്ല ഷഹിദി പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ, അതു വെറുംവാക്കായിരുന്നെന്ന് ബംഗ്ലദേശിനെതിരായ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ തന്നെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ തെളിയിച്ചു.

ഒരു ഘട്ടത്തിൽ 2ന് 112 എന്ന നിലയിൽ കുതിച്ച അഫ്ഗാൻ ബാറ്റിങ് 44 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതിനിടെ 8 വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തി 156 റൺസിന് ഓൾ ഔട്ട് ആയി. ബാറ്റിങ്ങിൽ തകർന്ന അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെ 6 വിക്കറ്റിനു കീഴടക്കിയ ബംഗ്ലദേശ് ആദ്യ മത്സരത്തിലെ വിജയത്തോടെ തുടക്കം ഗംഭീരമാക്കി. സ്കോർ: അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ 37.3 ഓവറിൽ 156ന് പുറത്ത്. ബംഗ്ലദേശ് 34.4 ഓവറിൽ 4ന് 158.

അർധസെഞ്ചറിയും 3 വിക്കറ്റും നേടിയ ബംഗ്ലദേശ് ഓൾറൗണ്ടർ മെഹദി ഹസൻ മിറാസാണ് പ്ലെയർ ഓഫ് ദ് മാച്ച്. ബാറ്റിങ്ങിന് അനുകൂലമായ ധരംശാലയിലെ പിച്ചിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ നൽകിയ 157 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം ഒരു ഘട്ടത്തിലും ബംഗ്ലദേശിന് വെല്ലുവിളിയായില്ല. ഓപ്പണർമാരായ തൻസിദ് അഹമ്മദിനെയും (5) ലിറ്റൻ ദാസിനെയും (13) തുടക്കത്തിൽ നഷ്ടമായെങ്കിലും മൂന്നാം വിക്കറ്റിൽ ഒത്തുചേർന്ന മിറാസ്– നജ്മുൽ ഹുസൈൻ ഷാന്റോ (59 നോട്ടൗട്ട്) സഖ്യം ബംഗ്ലദേശിനെ മുന്നോട്ടുനയിച്ചു.

നേരത്തേ, ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത അഫ്ഗാനിസ്ഥാന് ഭേദപ്പെട്ട തുടക്കമാണ് റഹ്മാനുല്ല ഗുർബാസും (47) ഇബ്രാഹിം സദ്രാനും 22) ചേർന്നു നൽകിയത്. പിന്നീട് തുടർച്ചയായ ഇടവേളകളിൽ വിക്കറ്റ് വീഴാൻ തുടങ്ങിയതോടെ അഫ്ഗാൻ പോരാട്ടം 156ൽ അവസാനിച്ചു.

