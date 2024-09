Jab light bilkul kharab hogyi aur umpire light check kr rhe the kitni h to us time siraj bowling daal rhe the to rohit sharma bole umpire ko ye off spin daal dega aur vo tyaar bhi hogye the

Lekin light itni kharab hogyi ki spin bhi allowed nhi thi nhi to siraj hume spin dalte hue… pic.twitter.com/RHKrgZ1uwZ