WHAT. A. CATCH 🔥



Devdutt Padikkal pulls off a stunning catch in slips to dismiss Prithvi Shaw 👏



Mukesh Kumar gets the early breakthrough 👌



Follow the match ▶️ https://t.co/Er0EHGOrUJ#IraniCup | @devdpd07 | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/0Qk0cwqcMH