What a measurement, what a shot 🫣😮

Bowler be like, "Hardik, Can I borrow your brain? I'm building an idiot."

❤️💥🔥🇮🇳#IndiavsBangladesh #INDvBAN #hardikpandya #indiancricketteam #T20 @hardikpandya7 @BCCI #Cricket #hardik pic.twitter.com/qveloDX0Bv