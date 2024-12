1️⃣3️⃣-year old on a rampage 😎



Vaibhav Suryavanshi is setting the field on 🔥 at Sharjah in #UAEvIND 💪



Cheer for #TeamIndia in the #ACCMensU19AsiaCup, LIVE NOW on #SonyLIV 📲 pic.twitter.com/HSz8aiTUiW