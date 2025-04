MOHAMMAD SIRAJ SINCE HE LEFT RCB :



4-0-17-4 vs SRH

4-0-19-3 vs RCB

4-0-34-2 vs MI

4-0-54-0 vs PBKS



- Right now, Siraj is on a Beast Mode 😈 with one of the best spell against SRH 👏🏻 #SRHvGT pic.twitter.com/QVvwBDMqob