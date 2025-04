Slower One does the trick 🪄



Harshit Rana with a 🔝 delivery to break a huge opening stand! 🤌



Aiden Markram departed for a superb 47(28).



Updates ▶ https://t.co/3bQPKnwPTU#TATAIPL | #KKRvLSG pic.twitter.com/sRouj85Vjb