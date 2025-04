Rishabh Pant should ask Sanjiv Goenka to pay him 27Rs, not 27Cr.



Rishabh Pant in IPL 2025 -



0, 15, 2, 2, 21, 63, 3, 0



Avg : 13.25

SR: 96.36 pic.twitter.com/mYwnQj0bCU