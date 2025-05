UNREAL HITTING! 💪🔥#RomarioShepherd blitzkrieg hits Chinnaswamy! ⚡



He smashes a jaw-dropping 53 off just 14 balls,

equaling the 2nd fastest fifty in IPL history!



Worthy of this epic clash #Kohli vs #Dhoni - one last time? 🙌🏻



