സൈക്ലിങ്ങിനിടെ അർജന്റീന പരിശീലകൻ ലയണൽ സ്കലോനിക്ക് കാറിടിച്ചു പരുക്ക്

മാഡ്രിഡ് (സ്പെയിൻ)∙ ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ സൈക്ലിങ് നടത്തുന്നതിനിടെ കാർ ഇടിച്ച് അർജന്റീന ദേശീയ ഫുട്ബോൾ ടീം പരിശീലകൻ ലയണൽ സ്കലോനിക്ക് (40) പരുക്ക്. സ്കലോനിയെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. സ്പെയിനിലെ ബേലാറിക് ദ്വീപുകളിലൊന്നായ മല്ലോർക്കനിലെ പാല്‍മയിലുള്ള ആശുപത്രിയിലാണ് സ്കലോനിയെ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

രാവിലെ സൈക്ലിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു സ്കൂളിന്റെ കാർ പാർക്കിങ്ങിൽ പേവ്മെന്റിൽ തലയിടിച്ചുവീണ നിലയിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. മുഖത്തും ദേഹത്തും നിരവധി പരുക്കുകളുണ്ട്. ഗുരുതരനിലയിലല്ലെന്നാണ് പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്.

കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റിലാണ് സ്കലോനിയെ അർജന്റീനയുടെ ടീമിന്റെ പരിശീലകനായി നിയമിച്ചത്. നേരത്തേ സഹപരിശീലകനായും സ്കലോനി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. വെസ്റ്റ് ഹാമിനായും കളിച്ചിട്ടുണ്ട്.

