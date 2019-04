ഹസാഡിന്റെ ഗോളിൽ ചെൽസി ഹാപ്പി; റയൽ പെരുത്ത് ഹാപ്പി!

ലണ്ടൻ ∙ ഇംഗ്ലിഷ് പ്രീമിയർ ലീഗിൽ വെസ്റ്റ് ഹാമിനെതിരെ ഏദൻ ഹസാഡിന്റെ ഗോൾ ചെൽസി ആരാധകരെയും റയൽ മഡ്രിഡ് ആരാധകരെയും ഒരു പോലെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു! ചെൽസിക്കാർക്ക് ടീം മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്കു കയറിയതായിരുന്നു സന്തോഷമെങ്കിൽ റയൽ മഡ്രിഡ് ആരാധകർ വരാനുള്ള നല്ല നാളുകളാണ് ഓർത്തത്. അടുത്ത സീസണിൽ ചെൽസിയുമായുള്ള കരാർ അവസാനിക്കാനിരിക്കെ, ഹസാഡിനെ സ്വന്തമാക്കാൻ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് റയൽ മഡ്രിഡ്.

വെസ്റ്റ് ഹാമിനെതിരെ ചെൽസി 2–0നു ജയിച്ച കളിയിൽ രണ്ടു ഗോളും ബൽജിയൻ താരത്തിന്റെ ബൂട്ടിൽ നിന്നായിരുന്നു. 24–ാം മിനിറ്റിൽ ബോക്സിനു പുറത്തു നിന്ന് പന്തുമായി ഓടിക്കയറി നാലു വെസ്റ്റ് ഹാം ഡിഫൻഡർമാരെ വെട്ടിയൊഴി‍ഞ്ഞാണ് ഹസാഡ് ആദ്യ ഗോൾ നേടിയത്. ഡിയേഗോ മറഡോണയെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന ഗോൾ എന്നാണ് ആരാധകർ ഹസാഡ് ഗോളിനെ വാഴ്ത്തിയത്. 90–ാം മിനിറ്റിലെ രണ്ടാം ഗോളോടെ ഹസാഡ് ലീഗിൽ ചെൽസിയുടെ തുടർച്ചയായ മൂന്നാം ജയമുറപ്പിച്ചു.

33 കളികളിൽ 66 പോയിന്റുമായി ലീഗിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്കു കയറിയ ചെൽസിക്ക് ചാംപ്യൻസ് ലീഗിനു യോഗ്യത നേടാമെന്ന് വീണ്ടും പ്രതീക്ഷയുമായി. ടോട്ടനം (64), ആർസനൽ (63) എന്നിവർ തൊട്ടു പിന്നിലുണ്ട്. രണ്ടു ടീമുകളും ചെൽസിയെക്കാൾ ഒരു മൽസരം കുറവാണ് കളിച്ചത്.

English Summary: Chelsea moved up to third place thanks to a brilliant double from the wonderful Eden Hazard, who was far too good for a disappointing West Ham side