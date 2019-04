ചാംപ്യൻസ് ലീഗ് സെമിയിലേക്ക് ‘ആദ്യ പാദം’ വച്ച് ടോട്ടനം, ലിവർപൂൾ

ലണ്ടൻ∙ യുവേഫ ചാംപ്യൻസ് ലീഗ് ക്വാർട്ടർ പോരാട്ടങ്ങൾക്കു തുടക്കമായപ്പോൾ ആദ്യ പാദ മൽസരങ്ങളിൽ ഇംഗ്ലിഷ് പ്രീമിയർ ലീഗ് ക്ലബ്ബുകളായ ടോട്ടനം ഹോട്സ്പർ, ലിവർപൂൾ എന്നിവയ്ക്കു വിജയം. ടോട്ടനം, പ്രീമിയർ ലീഗിലെ എതിരാളികൾ കൂടിയായ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയേയും ലിവർപൂൾ പോർച്ചുഗീസ് ക്ലബ് എഫ്സി പോർട്ടോയേയും തോൽപ്പിച്ചു. സ്വന്തം തട്ടകത്തിൽ എതിരില്ലാത്ത ഒരു ഗോളിനാണ് ടോട്ടനത്തിന്റെ വിജയം. ലിവർപൂൾ സ്വന്തം തട്ടകത്തിൽ എതിരില്ലാത്ത രണ്ടു ഗോളുകൾക്കാണ് ജയിച്ചുകയറിയത്.

തുല്യശക്തികളുടെ പോരാട്ടം കണ്ട ടോട്ടനം–മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി മൽസരത്തിൽ ദക്ഷിണ കൊറിയൻ താരം സൺ ഹ്യൂങ് മിൻ നേടിയ ഗോളാണ് ആതിഥേയർക്കു വിജയം സമ്മാനിച്ചത്. മൽസരത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ ടോട്ടനം താരം ഡാനി റോസ് സ്വന്തം ബോക്സിൽ പന്തു കൈകൊണ്ടു തട്ടിയതിന് റഫറി സിറ്റിക്ക് പെനൽറ്റി അനുവദിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, സെർജിയോ അഗ്യൂറോയുടെ ഷോട്ട് ടോട്ടനം ഗോൾകീപ്പർ ഹ്യൂഗോ ലോറിസ് രക്ഷപ്പെടുത്തി. സമനിലയിലേക്കെന്ന് ഉറപ്പിച്ച മൽസരത്തിന്റെ 78–ാം മിനിറ്റിലാണ് മിൻ ലക്ഷ്യം കണ്ടത്. ടോട്ടനം താരം ഹാരി കെയ്ൻ മൽസരത്തിനിടെ കാൽക്കുഴയ്ക്കു പരുക്കേറ്റ് തിരികെ കയറിയിരുന്നു. ക്വാർട്ടർ പോരാട്ടത്തിന്റെ രണ്ടാം പാദം ഈ മാസം 17ന് സിറ്റിയുടെ തട്ടകതമായ എത്തിഹാദ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കും.

എഫ്സി പോർട്ടോയെ സ്വന്തം തട്ടകത്തിൽ നേരിട്ട ലിവർപൂൾ, ആദ്യപകുതിയിൽ നേടിയ രണ്ടു ഗോളുകൾക്കാണ് ജയിച്ചുകയറിയത്. അഞ്ചാം മിനിറ്റിൽ ഗിനിയ താരം നബി കെയ്റ്റയിലൂടെയാണ് ലിവർപൂൾ ലീഡു നേടിയത്. 26–ാം മിനിറ്റിൽ ബ്രസീലിയൻ താരം റോബർട്ടോ ഫിർമിനോ ലിവർപൂളിന്റെ ഗോൾപട്ടിക പൂർത്തിയാക്കി.

English Summary: Son Heung-min's late goal gave Tottenham advantage over Manchester City in Champions League quarter-final first leg. Liverpool took command of their Champions League quarter-final with Porto thanks to two first-half goals in the first leg at Anfield.