സുരക്ഷാ ഭീഷണി; ആർസനൽ താരം മികിതര്യൻ യൂറോപ്പ ഫൈനലിന് ഇല്ല!

ലണ്ടൻ∙ ആർസനൽ താരം ഹെൻട്രിച്ച് മികിതര്യൻ യുവേഫ യൂറോപ്പ ലീഗ് ഫുട്ബോൾ ഫൈനൽ കളിക്കില്ല. ഫൈനൽ വേദിയായ അസർബൈജാനും മികിതര്യന്റെ മാതൃരാജ്യമായ അർമീനിയയും തമ്മിൽ സംഘർഷം നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മികിതര്യന്റെ സുരക്ഷ കണക്കിലെടുത്താണു തീരുമാനം. താരത്തിനോടും കുടുംബത്തിനോടും ആലോചിച്ച ശേഷമാണു ആർസനൽ അധികൃതർ വിവരം പുറത്തുവിട്ടത്.

സംഭവത്തിലെ അതൃപ്തി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി യുവേഫയ്ക്കു കത്തു നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും ആർസനൽ അറിയിച്ചു. മധ്യനിര താരമായ മികിതര്യൻ സീസണിൽ ആർസനലിനായി 39 മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചിരുന്നു. 1918ൽ സ്വതന്ത്രമായതു മുതൽ അസർബൈജാനും അർമീനിയയും തമ്മിൽ രൂക്ഷമായ സംഘർഷമാണു നിലനിൽക്കുന്നത്.

അർമീനിയ ദേശീയ ടീം ക്യാപ്റ്റനായ മികിതര്യൻ 82 രാജ്യാന്തര മത്സരങ്ങളിൽ 27 ഗോളുകൾ നേടിയിട്ടുണ്ട്. അസർബൈജാൻ തലസ്ഥാനമായ ബാകുവിൽ മേയ് 29നു നടക്കുന്ന ഫൈനലിൽ ചെൽസിയാണ് ആർസനലിന്റെ എതിരാളികൾ.

English Summary: Arsenal's Armenian midfielder Henrikh Mkhitaryan will miss the Europa League final against Chelsea in Baku amid fears over his safety.