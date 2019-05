മൗറീഞ്ഞോ യുവെന്റസിലേക്ക്?; താൽപര്യമറിയിച്ച് റൊണാൾഡോ

ലിസ്ബൻ ∙ സൂപ്പർ പരിശീലകൻ ഹൊസെ മൗറീഞ്ഞോ അടുത്ത സീസണിൽ ഇറ്റാലിയൻ ക്ലബ് യുവെന്റസിലേക്കെന്ന് അഭ്യൂഹം. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ യുവെന്റസിലെത്തിയ പോർച്ചുഗീസ് സൂപ്പർ താരം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയുടെ താൽപര്യമാണത്രേ നീക്കത്തിനു പിന്നിൽ. എന്നാൽ, ഇക്കാര്യത്തിൽ ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണമില്ല. സ്പാനിഷ് ക്ലബ് റയൽ മഡ്രിഡിൽ ക്രിസ്റ്റ്യാനോയുടെ ഇഷ്ട പരിശീലകനായിരുന്നു സ്വന്തം നാട്ടുകാരൻ കൂടിയായ മൗറീഞ്ഞോ.

യുവെ പരിശീലകൻ മാക്സിമിലാനോ അല്ലെഗ്രി സ്ഥാനമൊഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ചെൽസി കോച്ച് മൗറീസിയോ സാറി പകരമെത്തുമെന്നാണു മറ്റൊരു വാർത്ത. മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി കോച്ച് പെപ് ഗ്വാർഡിയോള, ടോട്ടനം പരിശീലകൻ മൗറീസിയോ പൊച്ചെറ്റീനോ എന്നിവർക്കായും ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ട്.]

English Summary: Juventus’ star forward Cristiano Ronaldo wants Mourinho to become their new manager