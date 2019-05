യുവേഫ നേഷൻസ് ലീഗിൽ പോർച്ചുഗലിനെ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ നയിക്കും

ലിസ്ബൻ∙ യുവേഫ നേഷൻസ് ലീഗ് ഫുട്ബോൾ ഫൈനൽ റൗണ്ട് മത്സരങ്ങൾക്കുള്ള പോർച്ചുഗൽ ടീമിനെ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ നയിക്കും. ‌2018 ലോകകപ്പിനുശേഷം ആദ്യമായാണു ക്രിസ്റ്റ്യാനോ ദേശീയ ടീമിലേക്കു തിരിച്ചെത്തുന്നത്. താൽക്കാലികമായി ടീമിൽനിന്നു വിട്ടുനിൽക്കാൻ ക്രിസ്റ്റ്യാനോയ്ക്ക് കോച്ച് ഫെർണാണ്ടോ സാന്റോസ് നേരത്തേ അനുവാദം നൽകിയിരുന്നു. ഇതേത്തുടർന്ന് നേഷൻസ് ലീഗിലെ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ട മത്സരങ്ങളും മുപ്പത്തിനാലുകാരനായ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ കളിച്ചിരുന്നില്ല.

English Summary: Cristiano Ronaldo leads Portugal's 23-man squad for Nations League finals with Benfica wonderkid Joao Felix in line to win his first cap