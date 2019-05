ഖത്തർ ലോകകപ്പിൽ 32 ടീമുകൾ മാത്രം; 2026 ലോകകപ്പ് മുതൽ 48 ടീമുകൾ

ദോഹ∙ ഖത്തറിൽ 2022ൽ നടക്കുന്ന ഫിഫ ലോകകപ്പ്‌ ഫുട്‌ബോൾ മത്സരത്തിന്‌ 32 ടീമുകൾ മാത്രം. 48 ടീമുകൾ എന്ന സാധ്യത പൂർണമായും തള്ളിയതായി ഫിഫ ഗവേണിങ്‌ ബോഡി വ്യക്‌തമാക്കി. 48 ടീമുകൾ വേണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ പഠനം പൂർത്തിയാക്കി ജൂണിൽ അന്തിമതീരുമാനം പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നായിരുന്നു ഫിഫ നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും മുൻ നിശ്‌ചയിച്ചതിലും ഒരാഴ്‌ച മുമ്പേ ഔദ്യോഗിക തീരുമാനം പുറത്തുവിടുകയായിരുന്നു.

32 ടീമുകൾക്കുള്ള തയാറെടുപ്പാണു ഖത്തർ നടത്തിവന്നിരുന്നത്‌. യുഎസ്‌, കാനഡ, മെക്‌സിക്കോ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ സംയുക്‌തമായി ആതിഥ്യം വഹിക്കുന്ന 2026 ലോകകപ്പിൽ മാത്രമേ 48 ടീമുകൾ കളിക്കളത്തിലിറങ്ങൂ എന്ന്‌ ഫിഫ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു.

ടീമുകളുടെ എണ്ണം ഉയർത്തുന്നതിന്റെ സാധ്യതകളെല്ലാം ഫിഫയും ഖത്തറും സംയുക്‌തമായി പരിശോധിച്ചു. ഏതാനും അയൽരാജ്യങ്ങൾക്കു കൂടി മത്സരവേദി പങ്കിട്ട്‌ ടീമുകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടുന്ന കാര്യവും പരിഗണിച്ചു. മത്സര നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളുമായി കൂടിയാലോചനയും നടന്നു. എന്നാൽ ഇത്തവണ ടീമുകളുടെ എണ്ണം ഉയർത്തുന്നതു പ്രായോഗികമല്ലെന്ന വിലയിരുത്തലിലാണ്‌ അന്തിമമായി എത്തിയത്‌ – ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ ഫിഫ വ്യക്‌തമാക്കി.

English Summary: FIFA World Cup Qatar 2022 to be played with 32 teams