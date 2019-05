കോപ്പ ഡെൽ റെയിൽ ബാർസിലോന – വലെൻസിയ ഫൈനൽ ഇന്ന്

മഡ്രിഡ് ∙ സ്പാനിഷ് ഫുട്ബോളിലെ എല്ലാ ടീമുകളും മത്സരിക്കുന്ന ചാംപ്യൻഷിപ്പായ കോപ്പ ഡെൽ റെയുടെ ഫൈനലിൽ ബാർസിലോന ഇന്ന് വലെൻസിയയെ നേരിടും. ചാംപ്യൻസ് ലീഗിൽ നിന്നു പുറത്തായതിന്റെ സങ്കടം മാറാത്ത ബാർസ ആഭ്യന്തര ഡബിൾ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഇറങ്ങുന്നത്. ഒപ്പം തുടർച്ചയായി അഞ്ചാം തവണ കോപ്പ ഡെൽ റെ കിരീടവും.

വലെൻസിയക്ക് സുന്ദരമായ ഒരു സീസൺ അതിസുന്ദരമായി അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരമാണിത്. സ്പാനിഷ് ലീഗിൽ നാലാം സ്ഥാനത്തെത്തി അടുത്ത സീസൺ ചാംപ്യൻസ് ലീഗ് കളിക്കാനുള്ള ടിക്കറ്റ് അവർ ബുക്ക് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. ഇത്തവണ യൂറോപ്പ ലീഗിന്റെ സെമിഫൈനൽ കളിക്കുകയും ചെയ്തു. മൽസരം ഇന്ത്യൻ സമയം രാത്രി 12.30ന്. ചാനലുകളിൽ തൽസമയ സംപ്രേഷണമില്ല. വിവിധ വെബ്സൈറ്റുകളിൽ ലൈവ് സ്ട്രീമിങ് ഉണ്ട്.

