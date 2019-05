ആവേശം പകർന്ന് ‘ജാപ്പനീസ് മെസ്സി’ വരുന്നു; കോപ്പയിൽ തീപാറും

ടോക്യോ ∙ ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന അണ്ടർ 17 ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പിലെ അദ്ഭുത ബാലൻ ‘ജാപ്പനീസ് മെസ്സി’ തകേഫുസ കുബോ കോപ്പ അമേരിക്കയ്ക്കുള്ള ജപ്പാൻ ടീമിൽ ഇടംനേടി. ദക്ഷിണ അമേരിക്കൻ ഫുട്ബോൾ ചാംപ്യൻഷിപ്പായ കോപ്പ അമേരിക്കയിൽ പ്രത്യേക ക്ഷണിതാക്കളായാണ് ഖത്തറിനൊപ്പം ജപ്പാനും കളിക്കുന്നത്.

ഒൻപതാം വയസ്സിൽ സ്പാനിഷ് ക്ലബ് ബാർസിലോനോയുടെ അക്കാദമിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടതോടെയാണ് കുബോയ്ക്കു ജാപ്പനീസ് മെസ്സി എന്ന വിളിപ്പേരു വീണത്. ഇപ്പോൾ എഫ്സി ടോക്യോ മിഡ്ഫീൽഡറാണ് കുബോ. അടുത്ത വർഷം ടോക്യോയിൽ നടക്കുന്ന ഒളംപിക്സിനുള്ള ഒരുക്കമെന്ന നിലയ്ക്കാണ് ജപ്പാൻ കോപ്പ അമേരിക്ക ചാംപ്യൻഷിപ്പിനെ കാണുന്നത്.

കുബോ ഉൾപ്പെടെ 17 പുതിയ കളിക്കാരാണു ജപ്പാന്റെ ടീമിലുള്ളത്. ജൂൺ 14നു ബ്രസീലിൽ ആരംഭിക്കുന്ന കോപ്പ അമേരിക്ക ചാംപ്യൻഷിപ്പിൽ ചിലെ, യുറഗ്വായ്, ഇക്വഡോർ എന്നീ ടീമുകൾക്കൊപ്പം ഗ്രൂപ്പ് സിയിലാണ് ജപ്പാൻ.

