സഹൽ അബ്ദുൽ സമദ് കിങ്സ് കപ്പിനുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ; ജോബി പുറത്ത്

കണ്ണൂർ ∙ തായ്‌ലൻ‌ഡിൽ നടക്കുന്ന കിങ്സ് കപ്പിനുള്ള അന്തിമ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് താരം സഹൽ അബ്ദുൽ സമദാണ് 23 അംഗ ടീമിൽ ഇടം പിടിച്ച ഏക മലയാളി. 25 അംഗ ടീമിലുണ്ടായിരുന്ന മലയാളി താരം ജോബി ജസ്റ്റിൻ പുറത്തായി. 5 മുതൽ 8 വരെയാണു ടൂർ‌ണമെന്റ്.

സഹലിനെ കൂടാതെ രാഹുൽ ഭെകെ, ബ്രണ്ടൻ ഫെർണാണ്ടസ്, റായിനെർ ഫെർണാണ്ടസ്, മൈക്കൽ സൂസൈരാജ്, അമർജിത് സിങ് കയാം എന്നിവരാണ് ടീമിലെ പുതുമുഖങ്ങൾ. കണ്ണൂർ എസ്എൻ കോളജിലെ മൂന്നാം വർഷ ബിബിഎം വിദ്യാർ‌ഥിയാണ് സഹൽ. പയ്യന്നൂർ കവ്വായി പടിഞ്ഞാറെപുരയിൽ അബ്ദുൽ സമദ്– കോച്ചൻ സുഹറ ദമ്പതികളുടെ മകനാണ്.

