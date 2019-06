ഹോളണ്ടിനെ വീഴ്ത്തി നേഷൻസ് ലീഗ് കിരീടം; പോർച്ചുഗലിന് ‘യൂറോപ്യൻ ഡബിൾ’

പോർട്ടോ∙ പ്രഥമ യുവേഫ നേഷൻ ലീഗ് കിരീടം പോർച്ചുഗലിന്. സ്വന്തം കാണികൾക്കു മുന്നിൽ കരുത്തരായ ഹോളണ്ടിനെ എതിരില്ലാത്ത ഒരു ഗോളിനു വീഴ്ത്തിയാണ് പോർച്ചുഗലിന്റെ കിരീടനേട്ടം. 60–ാം മിനിറ്റിൽ ഗോൺസാലോ ഗ്വിഡസാണ് വിജയഗോൾ നേടിയത്. നിലവിലെ യൂറോ കപ്പ് ചാംപ്യൻമാരായ പോർച്ചുഗലിന് ഇരട്ടിമധുരമാണ് അൻപതിലധികം യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ മാറ്റുരച്ച നേഷൻസ് ലീഗിലെ കിരീടനേട്ടം. സ്വിറ്റ്സർലൻഡിനെ പെനൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിൽ കീഴടക്കിയ ഇംഗ്ലണ്ടിനാണ് മൂന്നാം സ്ഥാനം.

പോർച്ചുഗലിന്റെ ബെർണാ‍ഡോ സിൽവ ടൂർണമെന്റിന്റെ താരമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. സ്വിറ്റ്സർലൻഡിനെതിരായ സെമി പോരാട്ടത്തിൽ ഹാട്രിക്കുമായി മിന്നിത്തിളങ്ങിയ സൂപ്പർതാരം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയെ ഹോളണ്ട് പ്രതിരോധം വിർജിൽ വാൻ ഡിജിക്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പൂട്ടിയ ഘട്ടത്തിലാണ് വിജയഗോളുമായി ഗ്വിഡസ് അവതരിച്ചത്. മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയുടെ താരമായ ബെർണാഡോ സിൽവയുടെ പാസിൽനിന്നാണ് ഗ്വിഡസ് വിജയഗോൾ നേടിയത്.

🏆 European champions 2016

🏆 Nations League champions 2019



👏 Cristiano Ronaldo lifts his second trophy for Portugal! #NationsLeaguepic.twitter.com/kggkDGJSS4 — Sport Brief (@SportBrief) June 9, 2019

ഹോളണ്ട് ബോക്സിനു തൊട്ടുവെളിയിൽ സിൽവയിൽനിന്നു പാസ് സ്വീകരിച്ച് ഗ്വിഡസ് തൊടുത്ത ഷോട്ട് ഹോളണ്ട് ഗോൾകീപ്പർ ജാസ്പർ സില്ലെസന്റെ കൈകളിൽ തട്ടിയാണ് വലയിൽ കയറിയത്. മൽസരത്തിന്റെ ആദ്യപകുതിയിൽ ഒട്ടേറെ ഗോളവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച പോർച്ചുഗലിന് അതൊന്നും മുതലാക്കാനായില്ല. നിറം മങ്ങിക്കളിച്ച ഹോളണ്ടാകട്ടെ, നിരാശപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ഇതിനു പിന്നാലെയായിരുന്നു രണ്ടാം പകുതിയിൽ മൽസരഫലം നിശ്ചയിച്ച് ഗ്വിഡസിന്റെ വിജയഗോളെത്തിയത്.

